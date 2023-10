Ion Cassian e proprietarul casei de bătrâni unde locuiește acum Irinel Columbeanu. Din cauza stării sale de sănătate delicate, fostul om de afaceri a apelat la ajutorul bunului său prieten, care în urmă cu ani de zile a avut grijă și de tatăl lui, de John Columbeanu, care a petrecut ultimele clipe din viață la azil.

Acesta susține că Irinel Columbeanu deja s-a acomodat la azil, unde are propria cameră, dar și un program bine stabilit. Tot el a făcut și dezvăluiri privind partea financiară. Fostul om de afaceri nu are bani să acopere toate cheltuielile, așa că a primit o reducere din partea proprietarului, dar și donațiile unor prieteni.

Irinel Columbeanu a primit o reducere la azil

În plus, Ion Cassian a dezvăluit că oameni necunoscuți îl sună pentru a face donații pentru Irinel Columbeanu. „În primul rând, am făcut o reducere pentru toate costurile dânsului la noi. Ne cunoaștem de mult timp, suntem buni prieteni. Mai departe, la noi va sta cât timp crede dânsul. Are o pensie mică, nu una mare, dar sunt sigur că toți prietenii lui și toate cunoștințele îi vor întoarce toate aceste lucruri bune pe care și el le-a făcut pentru ei de-a lungul timpului.

Cu siguranță, totul va merge bine. Am observat, în ultimele zile, că am primit multe telefoane de la persoane ce vor să facă donații pentru dânsul”, a declarat Ion Casian, conform spynews.ro.

Recomandări Profesorii din Iași care au lăsat moștenire câte 30.000 de euro pentru studenții merituoși. „Un popor cu oameni deștepți, dar cu puține caractere. Căutați să deveniți caractere”

În urmă cu câteva zile, Irinel Columbeanu spunea că nu a primit prima pensie, că o așteaptă la azil. În plus, el a vorbit și despre bani: „Ar fi trebuit să mă abțin de la multe cheltuieli făcute, dar nu îmi pare rău”. Cu privire la planurile lui de viitor, fostul om de afaceri vrea să lanseze o carte.

„Să continui să scriu o carte. Am exersat și memoria, și concentrarea cu această ocazie. Am grijă să scriu corect gramatical și în mesaje”, a mai spus fostul soț al Monicăi Gabor.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 8

Ce program are Irinel Columbeanu la azil

Irinel Columbeanu duce acum o viață foarte diferită față de cea de acum câțiva ani. În emisiunea online „Fiță cu Adiță” a spus că e trezit în fiecare dimineață cu Imnul României, apoi imediat iese afară și se bucură de aerul proaspăt. „În fiecare dimineață eu așa mă trezesc, cu Imnul României. Când îl aud, mă trezesc și știu că e timpul să ies aici la aer curat și să petrec clipe foarte plăcute, inclusiv cu cei care sunt găzduiți aici”, a explicat fostul om de afaceri, care doarme singur într-o cameră, la azil.

Recomandări Bebelușii omorâți de infecția nosocomială la Suceava: probele din dosar arată că spitalul știa de bacterii. „Decesul unui bebeluș era doar o chestiune de timp”

Eu cred că voi reuși, trebuie să mă mai gândesc la titlu, dar o carte nu începe până la urmă cu titlu, se termină cu el. Dacă Cel de sus așa va considera că e mai bine pentru mine, să apară o doamnă, dacă nu eu tot zic că va fi bine pentru mine”, a mai mărturisit Irinel Columbeanu.

Totodată, el a recunoscut că nu se gândea că va ajunge vreodată la azil, însă nu îi pare rău că s-a întâmplat așa. „Nu mi-a trecut prin gând niciodată că voi ajunge într-un centru pentru seniori, dar eu nu consider că e vreo decădere sau vreo problemă, ci cred că așa a vrut Dumnezeu.

Nu doar cu asta, cu toate care mi s-au întâmplat. Până la urmă a fost mai bine așa și pentru mine, și pentru Irina, și pentru Monica, cred eu”, a povestit Irinel Columbeanu, care locuiește acum în azilul unde a fost internat și tatăl lui, dar și regretata Zina Dumitrescu, celebra creatoare de modă.