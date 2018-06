Donatorii primesc bonuri în valoare de 63 de lei, reducere la transportul în comun, iar în cadrul caravanei ”Blood Network” au luat chiar și bilete gratuite pentru o zi la festivalurile Untold și Neversea.

„Mulţi se prezintă la donare pentru bonurile de 63 de lei şi pentru reducerea la transportul în comun. Plata nu este acceptată în lumea civilizată, suntem singura ţară europeană care avem o astfel de răsplată mascată. Este importantă sinceritatea donatorilor, iar dacă aceştia sunt motivaţi financiar, atunci putem pune la îndoială anumite răspunsuri pe care le dau”, a declarat pentru adevărul.ro, medicul Doina Goşa, şefa Centrului de Transfuzii Sanguine Bucureşti.

Prea puțini români donează sânge, pentru că nici măcar 2% dintre adulţii din România nu sunt donatori, în timp ce în Austria, 66% dintre adulţi fac acest gest, iar în Franța- 52%. Minorii nu pot dona sânge, în Uniunea Europeană. Dacă nu vor mai fi motivați financiar, potrivit cerinței UE, specialiștii se tem că și mai puțini oameni vor dona sânge, iar România nu este pregătită pentru donarea absolut benevolă.

În Bucureşti, abia 50.000 de persoane au donat anul trecut, iar medicii spun că ar avea nevoie de o cantitate dublă de sânge.

Gabriela Firea nu se conformează, ea triplează beneficiile

Primarul Capitalei, Gabriela Firea, nu pare însă a fi la curent cu cerințele UE în privința donării. Nu numai că nu va tăia stimulentele, ci a anunțat că aproape le triplează.

Donatorii de sânge ar putea primi în plus 150 de lei și acces gratuit la evenimente culturale, a declarat săptămâna trecută primarul Capitalei. Firea a spus că va propune în următoarea ședință a Consiliului General al Municipiului București un proiect prin care donatorii de sânge să primească în plus 150 de lei, sub forma unor tichete de masă, precum și acces gratuit la evenimentele culturale din Capitală sau la care Primăria Capitalei este partener, pe baza cardului de donator.

