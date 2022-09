”O «Comisie Electorală» din Donețk cântă imnul rusesc înainte de «referendumul» de a se alătura sau nu Rusiei… Nu vă așteptați să fie multe voturi de «nu» aici”, a scris corespondentul BBC, în descrierea care însoțește imaginile pubblicate marți, pe Twitter.

An ‘Electoral Commission in Donetsk stands for the Russian anthem before another days ‘voting on whether or not to join Russia…Dont expect many ‘no votes here



