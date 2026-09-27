Cum s-au ciocnit două avioane cu 300 km/h, în fața a 30.000 de oameni: pilotul a apucat să strige „Doamne!”

Pe 1 septembrie 2007, un accident devastator a avut loc în timpul unui spectacol aviatic în fața a aproximativ 30.000 de spectatori, la Radom, Polonia.

Cum s-a produs tragedia

Doi piloți experimentați din echipa de acrobații aeriene „Żelazny” și-au pierdut viața după ce avioanele lor s-au ciocnit în aer, la o înălțime de 30 de metri și o viteză de 300 km/h.

Fragmentele avioanelor prăbușite s-au împrăștiat la marginea aeroportului, aproape de o pădure, relatează publicația poloneză Onet.

Manevra presupunea ca trei avioane să execute o buclă sincronizată și să se intersecteze într-un punct la o distanță de aproximativ 10 metri. Din păcate, doi dintre piloți nu au reușit să evite coliziunea.

„Doamne!”, a fost ultimul strigăt al unuia dintre piloți înainte de impact, scrie publicația menționată.

Atenție, urmează imagini cu puternic impact emoțional!

Publicul și ceilalți piloți au privit neputincioși tragedia

Potrivit relatărilor din presa locală, pe aeroport s-a așternut o liniște apăsătoare, întreruptă doar de sunetul sirenelor ambulanțelor și al pompierilor.

Investigațiile ulterioare ale Procuraturii și Comisiei de Investigare a Accidentelor Aeronautice au indicat drept cauză probabilă o eroare de pilotaj comisă de Lech Marchelewski. Experții au sugerat că starea sa de sănătate, afectată de hipertensiune arterială și tratamentul medicamentos nedeclarat, ar fi putut contribui la accident.