Eforturi uriașe pentru izolarea megaincendiului din regiunea franceză Gironde și evacuările masive de pe coastă

În Franța, pompierii au reușit în sfârșit să izoleze un „megaincendiu” izbucnit în regiunea Gironde, după zile întregi de luptă cu flăcările. Situația a fost de o gravitate extremă, determinând autoritățile franceze să ordone, pe 24 iulie, evacuarea mai multor zone, printre care Cap Ferret, Lège-Cap-Ferret, Andernos-les-Bains și La Teste-de-Buch.

Impactul sezonului de incendii din acest an este unul sever: suprafața totală arsă în Franța, la nivelul anului 2026, a ajuns la 91.000 de hectare, depășind cu mult media anilor precedenți (2006-2025), potrivit The Guardian.

Avertizări majore pentru Spania unde focarele de incendii de vegetație continuă să se extindă periculos

În timp ce Franța raportează succese în izolarea principalului focar, criza este departe de a se încheia în sudul Europei, incendiile continuând să ardă necontrolat în Grecia și Spania. Pe teritoriul spaniol, imaginile din satelit arată suprafețe extinse afectate de flăcări, în special în apropierea capitalei Madrid și în provinciile Ávila și Segovia.

Printre localitățile spaniole vizate direct de urgia focului se numără Sotillo de la Adrada, Piedralaves și Talavera de la Reina. Flăcările sunt alimentate de valul de căldură extremă care lovește continentul, un fenomen cu efecte devastatoare, ce a dus inclusiv la secarea râurilor europene până la niveluri record.

Grecia se luptă cu incendii de amploare. Vântul puternic alimentează flăcările, iar mii de hectare au fost distruse

Pompierii din Grecia luptă „până la epuizare” împotriva incendiilor devastatoare care au cuprins stațiunea Porto Germeno, situată la 70 de kilometri nord-vest de Atena, și regiunile din jur. „Numărul foarte mare de incendii, asociat cu condițiile meteorologice extreme, i-a împins pe pompieri până la limităr”, a declarat ministrul Protecției Civile, Evangelos Tournas, pentru postul public ERT, citat de AFP.

Vânturi de 130 km/h complică intervențiile, iar avioanele nu au putut decola

Vânturile violente, care au atins sâmbătă viteze de până la 130 km/h, au făcut intervențiile extrem de dificile. Pompierii nu au reușit să deschidă ușile vehiculelor din cauza rafalelor puternice, a explicat purtătorul de cuvânt adjunct al pompierilor, Yiannis Artopios, la ERT. Situația a fost agravată de faptul că avioanele de stingere a incendiilor nu au putut decola timp de mai multe ore. Potrivit meteo.gr, fumul gros generat de incendii a ajuns până pe coastele Africii de Nord, parcurgând peste 750 de kilometri.

Pagube uriașe la Porto Germeno. Autoritășile se izbesc de refuzul localnicilor

Porto Germeno, o destinație populară de vacanță pentru locuitorii din Atena, a suferit daune semnificative. Mii de hectare de vegetație au fost mistuite de flăcări, iar mai multe locuințe au fost distruse. „Focul era prea puternic, iar vântul sufla cu o forță incredibilă. Nu aveam ce face decât să privim cum arde. Casa mea a fost complet distrusă”, a povestit agricultorul Minas Tsotdanis pentru AFP.

Deși autoritățile au trimis ordine de evacuare prin mesaje pe telefoanele mobile, unii localnici au refuzat să plece. „Nu ne vom părăsi casa”, a spus Kalimira Karnaouri, din satul Agios Georgios. „Dacă plecăm, nu vom mai avea o casă. Indiferent ce ni se spune, vom rămâne.”

Alte regiuni afectate de incendii

Incendiile de vegetație au cuprins și alte părți ale Greciei, inclusiv insulele turistice Creta și Paros, unde aproximativ 6.000 de hectare au fost mistuite de flăcări, potrivit meteo.gr. În nordul Peloponezului, circa 100 de pompieri se luptă cu un incendiu în regiunea Aigialia. Vineri seară, focul s-a apropiat periculos de mult de o suburbie a Atenei, determinând autoritățile să dispună evacuarea temporară a locuitorilor.

Grecia, grav afectată de de criza climatică

Prim-ministrul Kyriakos Mitsotakis a avertizat încă de joi că Grecia se confruntă cu „zile dificile”. Țara, afectată grav de criza climatică, se confruntă vara cu incendii frecvente din cauza temperaturilor ridicate, valurilor de căldură și secetei. Situația din acest an este amplificată de vânturile puternice, dar meteorologii EMY prognozează o diminuare a intensității acestora în zilele următoare. Totuși, riscul de incendii rămâne foarte ridicat în regiunea Atenei, Porto Germeno și pe o parte a insulelor din Marea Egee.

Din păcate, trei pompieri și-au pierdut viața în timpul intervențiilor, iar mii de hectare de natură au fost distruse. „Pagubele din jurul Porto Germeno sunt de neimaginat”, a scris meteorologul Theodore Giannaros, de la Observatorul Național din Atena, pe Facebook. În ciuda eforturilor eroice ale celor peste 400 de pompieri mobilizați în zonă, flăcările continuă să amenințe casele, animalele și viețile oamenilor.

Europa traversează al patrulea val major de caniculă din această vară. Potrivit modelelor meteorologice prezentate în analiza Severe Weather, un „dom de căldură” de mari dimensiuni instalat deasupra unei mari părți a continentului favorizează temperaturi de peste 40 de grade Celsius în numeroase zone. Mai multe țări se află deja sub avertizări de cod roșu, au fost doborâte sute de recorduri climatice, în timp ce masele de aer tropical vor continua să domine continentul cel puțin până la mijlocul săptămânii viitoare.

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