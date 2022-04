De la debutul campaniei de vaccinare, în 27 decembrie 2020 și până la începutul acestui an, România a primit aproape 29 de milioane de doze de vaccin împotriva COVID-19. Iar țara noastră, unde ritmul de vaccinare a fost mereu sub așteptări, mai are de primit doze.

Întrebat câte vaccinuri au expirat sau au fost aruncate până în prezent, Rafila a răspuns:

„Nu pot să discut aspectele contractuale. Acestea sunt confidențiale, totuși o cantitate considerabilă de vaccinuri, două milioane au expirat între timp. Am făcut tot ce am putut să valorific aceste vaccinuri. România a reușit să vândă și să doneze în jur de 6,5 milioane de doze”, a declarat ministrul pentru SpotMedia.

Cu un cost mediu/vaccin de 3 euro, suma astfel irosită se ridică la 6 milioane de euro, scriu jurnaliștii de la SpotMedia. La prețul vaccinului se adaugă, pentru Pfizer și Moderna, costul depozitării la temperaturi foarte scăzute și pentru toate, atunci când expiră, costul distrugerii.

„E un lucru care se întâmplă la vaccinuri (n.r. expiră). Distrugerea vaccinurilor este cel mai dureros și costisitor lucru”, a mărturisit Rafila.

Avem, dar mai primim

Cu toate acestea, România urmează să primească și alte vaccinuri, prin contractele semnate anul trecut și la începutul lui 2022. Până anul viitor, așteptăm un număr de doze care „depășește consistent populația României”, potrivit declarațiilor făcute de ministru.

Acesta a mai spus că, de când interesul populației a scăzut pentru vaccinare, a încercat să găsească diferite variante pentru „a valorifica vaccinurile”.

Interesul pentru vaccinare a scăzut peste tot, deci și interesul altor țări de a cumpăra vaccin sau chiar de a-l primi că donație. Trebuie să găsim, prin intermediul CE, o formulă care să prevină risipa unor sume consistente și distrugerea vaccinurilor rămase nefolosite. Alexandru Rafila, ministrul Sănătății:

În aceste condiții este dificil, spune ministrul Rafila, ca România să ia decizia de a contracta noi vaccinuri adaptate noilor tulpini COVID pe care producătorii intenționează să le scoată pe piață.

Ministrul a spus că trebuie să fim în continuare precauți și să respectăm măsurile de prevenție. El a spus că un nou posibil val ar putea avea loc în toamnă, dar potrivit datelor acesta nu ar pune o nouă presiune pe spitale.

„Pandemia a trecut pentru moment nu putem să facem niciodată afirmații tranșante, dacă discutăm despre un virus așa de versatil dă naștere cu ușurință unor mutații care se pot dovedi de succes pentru virus, în sensul în care se poate transmite mai rapid sau poate să producă forme de boală mai gravă. Opinia mea este că vom mai asista la un val în toamnă fără ca acest lucru să fie sigur, dacă acest val va exista nu va pune probleme în ceea ce privește cazurile grave”, a mai spus Rafila.

Câte persoane s-au vaccinat de la începutul pandemiei

​1.393 de români s-au vaccinat cu prima doză împotriva COVID-19 în ultima săptămână, arată datele publicate de ROVaccinare, pagina oficială a Platformei naționale de informare cu privire la vaccinarea împotriva COVID-19.

În total, 10.892 de români s-au vaccinat în ultima săptămână cu prima, a doua sau a treia doză.

De la debutul campaniei de vaccinare s-au imunizat în total 8.122.877 de români, dintre care 8.097.471 cu schema completă și 2.579.080 cu doza booster

