Ambele românce își câștigă existența ca lucrătoare sexuale, chiar în apartamentul în care au fost jefuite. În noaptea de 11 spre 12 martie 2024, doi bărbați au intrat peste ele cu o armă. Le-au amenințat pe femei și le-au legat, după care au fugit cu prada de zeci de mii de euro.

Jaful a durat aproximativ trei ore, de la 2.30 până la 5.30 dimineața. Femeile au fost nevoite să le dea tâlharilor violenți numerar și una dintre ele a transferat cu forța zeci de mii de euro într-un cont cripto. Făptuitorii au luat cu ei și carduri bancare, de pe care au fost retrase apoi sume de bani la două locații din Zoetermeer.

Primul dintre atacatori are o culoare deschisă a pielii, are aproximativ 1,7 metri înălțime și are ochii gri sau gri-albaștri. Purta un rucsac mare, gri deschis și părea că e șeful.

Al doilea, arată descrierea anchetatorilor, are aproximativ 1,8 metri înălțime și are pielea închisă la culoare și ochi mici căprui. S-a comportat agresiv și are o constituție mai mare decât celălalt făptuitor.

După jaf, bărbatul din imaginile publicate în emisiune a scos bani din contul uneia dintre victime. Purta o haină de iarnă cu guler de blană și șapcă Under Armour.

Cei doi s-ar putea să fi fost luați apoi de cineva cu mașina. Poliția ar dori să ia legătura cu martorii care au văzut ceva sau care ar putea avea imagini relevante de pe camere de supraveghere și face apel să fie contactată de oricine a văzut sau știe ceva.

Urmărește-ne pe Google News