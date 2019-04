Dragnea, ultimatum către Dăncilă, în privinţa restructurării Guvernului: „A rămas ca doamna prim-ministru să se gândească în perioada de sărbători”

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a anunţat, miercuri, la Parlament, că premierul Viorica Dăncilă este aşteptată, după Sărbătorile de Paşte, să decidă dacă vrea sau nu o restructurare a Guvernului, printr-un vot în Parlament, sau va merge în continuare pe varianta interimatelor de 45 de zile. Liderul PSD spune că în coaliţie s-a agreat ideea votului în Parlament, şi a dat asigurări că există majoritate, în Parlament.



"Am avut o discuţie luni în coaliţie, PSD-ALDE, i-am prezentat doamnei prim-ministru Viorica Dăncilă care este majoritatea în Parlament, majoritate pe care noi am obţinut-o când am format Parlamentul după alegeri şi în toţi aceşti ani şi am stabilit cu doamna prim-ministru să hotărască dumneaei, merge în continuare pe această variantă cu remanierea sau vine cu o propunere în Parlament. Oricum, după ziua de ieri, când abia seara preşedintele a ieşit şi ne-a spus ceea ce bănuiam cu toţii, că nu este de acord cu ţinuta unora, nu mai era timp pentru a se rezolva procedurile parlamentare pentru a veni la votul de astăzi şi atunci a rămas ca doamna prim-ministru să se gândească în perioada de sărbători dacă vrea să vină în Parlament sau dacă vrea să continue cu interimatul încă 45 de zile", a spus Dragnea, la Parlament.