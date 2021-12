Vica Blochina, care a fost amanta lui Victor Pițurcă timp de 16 ani, a fost supusă la multe cuvinte grele și chiar bătăi din partea părintelui ei. „Vin din Lituania, o țară mică, cu peste 3 milioane de locuitori. Tatăl meu a decedat acum 17 ani.

Am crescut într-o familie normală, cu multă iubire, dar și cu un tată foarte sever, care mă certa și mă bătea. Noi am crescut într-un apartament cu trei camere, am și un frate care e cu opt ani mai mic decât mine. Eram războinică de mică.”, a declarat Vica Blochina pe YouTube.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Vica Blochina e stabilită în România de mai bine de 20 de ani. În tinerețe, aceasta a fost balerină la Clubul Melody din București, acolo unde l-a cunoscut pe Victor Pițurcă. „Când am ajuns în București, din Lituania – care este o țară foarte frumoasă (și cumva am avut posibilitatea să călătoresc mult cât eram copil), am avut un șoc! Am intrat pe Magheru și mă gândeam cât de gri este și urât.

Nu știu la ce visam. Noi am crescut cu povestea Pretty Woman, educația noastră de atunci era să găsești un soț bogat cu bani mulți care să îți ofere de toate”, a mai povestit Vica.

„El pe mine m-a umilit”

În același interviu, Vica Blochina a dezvăluit și amănunte neștiute din relația cu Victor Pițurcă. „Nu pot să spun că am crescut într-o familie săracă, știi? Dar cred că mi-a plăcut această aventură, faptul că m-am îndrăgostit de un bărbat, care era însurat și care m-a umilit tot timpul, toată relația noastră, el pe mine efectiv tot timpul m-a umilit. Și când cineva toată ziua, toată ziua zice că ești o proastă, tu nu vezi că ești urâtă, tu nu vezi că ai picioare strâmbe, tu nu vezi că ești strâmbă, tu fără mine ești zero.

Și să îi zic: Băi, vezi că nu e așa. Cel mai important lucru în viața unui om este să fie liber, pentru mine asta e cel mai important”, a mai declarat Vica Blochina, în cadrul emisiunii „În Oglindă”, moderată de Mihai Ghiță.

