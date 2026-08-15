Cele trei opere, realizate de Pierre-Auguste Renoir, Henri Matisse și Paul Cézanne, au fost recuperate după o anchetă de cinci luni desfășurată de Carabinierii din Parma și unitatea pentru protecția patrimoniului cultural, sub coordonarea Procuraturii din Parma. Valoarea totală a lucrărilor este estimată la aproape 10 milioane de euro.

Printre cei arestați se numără Constantin Ciobanu, Sergiu Matenco, Mihail Ciobanu, Ion Rotari și Andrei Ciobanu. Anchetatorii susțin că gruparea, descrisă drept „structurată și organizată”, ar fi fost implicată în mai multe furturi în provincia Parma și în localitățile din apropiere. În total, nouă persoane de origine moldovenească sunt cercetate în acest dosar.

Cele trei lucrări au fost furate în noaptea de 22 spre 23 martie de la Fundația Magnani Rocca din Mamiano di Traversetolo. Hoții au forțat o ușă și au pătruns în clădire, acționând în mai puțin de trei minute. Printre opere se afla „Les poissons”, de Renoir, estimată la aproximativ trei milioane de euro, „Still Life with Cherries”, de Cézanne, evaluată la circa șase milioane de euro, și „Odalisque on the Terrace”, de Matisse, estimată la aproximativ 20.000 de euro.

Potrivit anchetatorilor, după ce furtul a devenit public, operele nu au fost scoase din zona Parmei. Acestea ar fi fost ascunse într-un dulap și descoperite în timpul perchezițiilor autorităților italiene. Stefano Roffi, directorul științific al Fundației Magnani Rocca, a descris recuperarea drept „o zi fericită”, subliniind că operele pot fi reunite cu restul colecției.

Fundația Magnani Rocca deține una dintre cele mai importante colecții private de artă din Italia, cu lucrări care acoperă aproape un mileniu de istorie europeană. Printre artiștii reprezentați în colecție se numără Titian, Rubens, Van Dyck, Goya, Renoir, Monet, Morandi și de Chirico.

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