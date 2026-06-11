Costuri: electric vs diesel

Pe trasee mai scurte, mașinile electrice par să aibă un avantaj financiar evident. De exemplu, pentru o distanță de 350 de kilometri, costul combustibilului diesel s-a ridicat la 43,75 euro, în timp ce utilizarea unei mașini electrice complet încărcate a costat aproximativ 32,90 euro. Totuși, dacă se folosesc cartele de încărcare mai scumpe sau stații publice rapide, suma poate urca până la 60 de euro sau mai mult.

Pe distanțe mai lungi, însă, acest avantaj începe să dispară. Pentru o călătorie de 600 de kilometri, motorina a avut un cost de 75 de euro fără opriri, în timp ce o mașină electrică a necesitat cel puțin o oprire pentru încărcare, costurile variind între 60 și 90 de euro. Și mai pronunțată este diferența la 800 de kilometri: motorina a costat 100 de euro, iar utilizarea unei mașini electrice s-a situat între 90 și 120 de euro.

Factorul timpului: un dezavantaj pentru electric

Un alt aspect important este timpul de încărcare. Testele au arătat că, în medie, șoferii de mașini electrice trebuie să aloce cel puțin 20 de minute pentru fiecare oprire la o stație rapidă. Pentru cei care se află sub presiunea timpului, acest lucru poate deveni un impediment major în alegerea unui vehicul electric.

Producătorii de mașini electrice, precum Mercedes și BMW, lucrează la soluții pentru reducerea timpilor de încărcare. Modelele de top promit o încărcare de 10-15 minute pentru o autonomie considerabilă, dar aceste tehnologii rămân momentan limitate la segmentele de preț premium.

Infrastructura, cheia succesului

Un element decisiv în utilizarea mașinilor electrice este accesul la puncte de încărcare ieftine, cum ar fi cele de acasă. În lipsa acestora, șoferii depind de infrastructura publică, unde costurile pot varia semnificativ. De exemplu, în Olanda, numărul stațiilor publice de încărcare a crescut considerabil, însă tarifele sunt extrem de diferite în funcție de furnizor și locație, ceea ce îngreunează planificarea financiară a unei călătorii..

Pentru trasee scurte, mașinile electrice pot fi mai economice, dar pe distanțe lungi, costurile și timpul necesar pentru încărcare pot echilibra balanța. Alegerea între diesel și electric rămâne o decizie personală, influențată de infrastructura disponibilă și de nevoile fiecărui șofer.

În ultimii ani, piaţa auto a cunoscut o transformare semnificativă pe măsură ce vehiculele electrice au devenit tot mai populare. Progresul tehnologic, preocupările legate de mediu și politicile de reducere a emisiilor au impulsionat tranziția la electromobilitate, iar toate acestea au implicații semnificative asupra modului în care sunt întreținute vehiculele electrice comparativ cu cele tradiționale, echipate cu motoare cu ardere internă.

Mașinile electrice sunt tot mai prezente în România, dar mulți cumpărători rămân reticenți. Prețul mare, lipsa stațiilor de încărcare și teama de autonomie sunt motive reale, însă o parte din frică vine și din faptul că oamenii nu înțeleg complet costurile și avantajele pe termen lung, spune Matas Buzelis, expert auto la carVertical.

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