Modificarea a fost aprobată printr-o hotărâre de guvern care actualizează tarifele pentru utilizarea rețelei naționale de drumuri.

Cât va costa vinieta în Bulgaria, de la 1 august 2026

După această decizie, guvernul estimează venituri suplimentare de peste 22,5 milioane de euro în 2026 și de peste 54 de milioane de euro anual în anii următori.

Noile tarife se vor aplica autoturismelor cu o masă de până la 3,5 tone și autorulotelor din categoria M1.

Drumul spre Grecia și Bulgaria se scumpește. Țara vecină majorează cu 30% prețul vinietelor

Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Aceste taxe au rămas neschimbate de la introducerea sistemului de vinietă electronică, în 2019.

Iată care sunt noile prețuri ale vinietei, de la 1 august:

  • prețul vinietei anuale va crește de la 49,60 euro la 64,50 euro
  • cel al vinietei trimestriale va urca de la 27,61 euro la 35,90 euro
  • vinieta lunară va costa 19,90 euro, față de 15,34 euro în prezent
  • cea săptămânală va crește de la 7,67 euro la 10 euro
  • vinieta de weekend se va scumpi de la 5,11 euro la 6,60 euro
  • vinieta de o zi, introdusă recent, va avea un preț de 5,30 euro, față de 4,09 euro
  • crește și taxa compensatorie aplicată vehiculelor care circulă pe rețeaua rutieră fără o vinietă valabilă, de la 35,79 euro la 46,50 euro.

De ce scumpește Bulgaria vinietele din 1 august 2026

Guvernul din Bulgaria susține că veniturile suplimentare sunt necesare deoarece o mare parte a infrastructurii rutiere a țării are nevoie urgentă de investiții.

Potrivit inspecțiilor tehnice, peste 35% din drumurile naționale de clasa a II-a și a III-a, adică mai mult de 7.000 de kilometri, se află într-o stare proastă sau nesatisfăcătoare.

Autoritățile afirmă că actualul model de finanțare acoperă în principal reparațiile de urgență și lucrările de întreținere curentă, însă nu oferă suficiente resurse pentru reabilitarea completă a drumurilor degradate.

În lipsa unor lucrări de amploare, problemele minore se transformă în timp în deteriorări structurale importante.

Unde se duc banii din viniete

Fondurile suplimentare obținute din majorarea tarifelor pentru viniete vor fi direcționate către reabilitarea drumurilor de clasa a III-a, care asigură legături importante între localitățile mici și centrele regionale.

O parte din bani va fi folosită pentru înlocuirea parapetelor deteriorate, aplicarea unor marcaje rutiere din material termoplastic mai rezistent, instalarea unor sisteme autonome de iluminat în zonele periculoase și modernizarea sistemului electronic de taxare.

De asemenea, guvernul intenționează să extindă rețeaua de camere de supraveghere și să reducă nivelul anual al taxelor de drum neachitate.

Autoritățile au precizat că majorarea tarifelor este legată și de cerințele europene privind siguranța rutieră, care presupun investiții costisitoare în parapete moderne de protecție, sisteme inteligente de transport, marcaje rutiere îmbunătățite și sisteme automate de iluminat.

Guvernul a ales data de 1 august pentru intrarea în vigoare a noilor tarife, deoarece aceasta este luna cu cel mai intens trafic de tranzit prin Bulgaria.

Oficialii susțin că astfel o parte mai mare din costurile suplimentare va fi suportată de șoferii străini aflați în tranzit, înainte ca impactul majorării să fie resimțit pe scară mai largă de cetățenii și companiile din Bulgaria.

Autoritățile au mai precizat că veniturile suplimentare estimate pentru lunile de toamnă vor contribui la constituirea unei rezerve financiare necesare pentru întreținerea drumurilor pe timpul iernii.

De unde poate fi cumpărată vinieta pentru Bulgaria

Pe lângă portalul online și aplicația mobilă, vinietele pot fi achiziționate și prin alte canale oficiale furnizate de Agenția pentru Infrastructura Rutieră (RIA).

Șoferii pot obține o vinietă personal la unul dintre cele 27 de departamente regionale de drumuri sau la ghișeele de la principalele puncte de frontieră.

Totodată, mare atenție și la site-urile false care spun că vând vinieta pentru Bulgaria. La ghișeele oficiale, plata se poate face în numerar.

În plus, există 464 de terminale de taxare cu autoservire în toată țara care acceptă plăți cu cardul.

Vinietele electronice pot fi cumpărate online prin platformele oficiale, printre care:

  • www.vinetki.bg
  • www.tollpass.bg
  • www.digitoll.bg
  • www.yettel.bg
  • www.A1.bg
  • www.vivacom.bg.
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