Cum poți juca EA Sports FC 27 chiar de astăzi: marea noutate din acest an și cât costă Ultimate Edition

Fanii fotbalului au un motiv de bucurie: EA Sports FC 27 își face debutul oficial pe 25 septembrie 2026. Totuși, cei care precomandă ediția Ultimate pot începe să joace chiar de astăzi, 18 septembrie. Iată cum poți să faci ca să joci de astăzi și ce bonusuri primești în plus dacă alegi să cumperi varianta mai costisitoare.

The Grounds: noul mod open play din EAFC 27

Una dintre cele mai interesante adiții ale FC 27 este introducerea modului The Grounds, un „teren de fotbal social” inspirat de seria NBA 2K și modul său The City.

Acest mod permite jucătorilor să își creeze propriul fotbalist, să exploreze districte tematice și să participe la meciuri casual sau competitive.

The Grounds vine ca răspuns la cerințele fanilor pentru o zonă comună de socializare în joc.

Modificări în gameplay la EAFC 27

EA Sports a anunțat îmbunătățiri semnificative în mecanismele de joc, inclusiv dribling, pase, șuturi, apărări și inteligența artificială a portarilor, pentru o experiență mai realistă.

De asemenea, gamerii pot alege între două stiluri de gameplay: „Competitive”, ideal pentru Ultimate Team și Clubs, și „Authentic”, care oferă o experiență mai lentă, apropiată de fotbalul real, perfectă pentru Career Mode, notează cei de la The Independent.

Career Mode: realism îmbunătățit

Cariera de manager devine mai autentică în FC 27, grație colaborării cu TransferRoom, o platformă utilizată de cluburi profesioniste. Sistemul de transferuri reflectă acum competiția reală dintre cluburi, cu negocieri influențate de ambițiile jucătorilor, salarii și interesul cluburilor.

În plus, jocul introduce scenarii live bazate pe povești reale din fotbal, oferind jucătorilor provocări similare cu cele ale managerilor din lumea reală.

Ultimate Team: galerie și evenimente noi

Modul Ultimate Team beneficiază de „FUT Gallery”, o colecție permanentă a realizărilor majore ale jucătorilor, incluzând trofee, obiecte speciale și alte momente importante.

EA adaugă și evenimente live, un sistem de progres reconfigurat și turnee noi, oferind modalități variate de a câștiga recompense.

EAFC 27 Ultimate Edition și beneficiile sale

Pentru cei care doresc acces anticipat și conținut suplimentar, ediția Ultimate este alegerea ideală. Aceasta include acces mai devreme cu șapte zile, 6.000 puncte FC distribuite în trei tranșe lunare, Season 1 Premium Pass și un slot suplimentar pentru evoluția jucătorilor în Ultimate Team.

Alte beneficii includ articole cosmetice pentru The Grounds, trei ICON-uri sau Eroi pentru Career Mode și consumabile Double AXP pentru dezvoltarea rapidă a personajelor.

Prețul ediției Ultimate este de 540 de lei, dar abonații EA Play beneficiază de o reducere.

EAFC 27 Standard Edition

Pentru cei cu buget mai redus, ediția Standard este disponibilă la prețuri începând de la 380 de lei sterline pe PS5, Xbox Series X/S și PC.

Aceasta nu oferă acces anticipat sau conținut suplimentar, dar include câteva bonusuri de precomandă, cum ar fi boost-uri pentru cariera managerială și trei ICON-uri sau Eroi.

Platforme și compatibilitate

EA Sports FC 27 va fi disponibil pe PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC și Nintendo Switch. Jocul suportă cross-play între consolele din aceeași generație, cum ar fi PS5 și Xbox Series X/S, dar nu între generații diferite.