„Închidem primul semestru cu o cifră de afaceri de peste 5,5 milioane de euro, în creștere cu aproape 70% față de anul trecut. Această evoluție nu vine neapărat ca o surpriză pentru că 2020 a fost pentru toată lumea un an de sacrificiu. Vestea bună este că deja am reușit să depășim cu aproximativ 10% și rezultatele aferente primelor 6 luni din 2019, care a fost un an foarte bun pentru piața de recrutare și, implicit, și pentru noi. În ceea ce privește cota de piață eJobs continuă să dețină peste 50% din industria locală de recrutare online.” Bogdan Badea, CEO eJobs România

Evoluția din 2021 a fost generată atât de creșterea lunară a numărului de joburi nou postate pe platformă, cât și de serviciile conexe, care au fost, anul acesta, solicitate la un nivel mai mare decât în anii trecuți. „2020 a fost nu doar un an în care companiile din România și din străinătate au angajat mai puțin, ci și un an în care s-a investit mai puțin în tot ce înseamnă relația cu candidații, cu angajații, în brandul de angajator și așa mai departe. Din acest punct de vedere, vedem bugete mai mari alocate în direcții precum campanii de digital sau de conținut, de promovare prin new media sau activări pentru candidați și angajați. Creșterea preocupării în această zonă vine și de pe urma faptului că trebuie recuperată pauza de anul trecut”, explică Bogdan Badea. În prezent, aproximativ 5% din cifra de afaceri lunară a companiei este realizată din servicii non-core, precum campanii de digital performance derulate pentru clienții prezenți în platformă.

Lunile iunie și mai au fost cele mai bune din acest an, iar iunie deține titlul de a doua cea mai bună lună din istoria eJobs, după ianuarie 2020. Pentru fiecare dintre aceste luni au fost înregistrate peste 35.000 de joburi noi și aproximativ 1,1 milioane de aplicări. De la începutul anului și până acum, pe eJobs.ro au fost postate peste 170.000 de locuri de muncă noi pentru care au existat 7.1 milioane de aplicări.

O altă sursă de creștere din acest an a fost revenirea companiilor de tip start-up pe piața recurtării. Astfel, peste 4.000 de start-up-uri înființate în ultimii doi ani au făcut angajări în ultimele 6 luni, cu un plus de 52% față de 2020. În același timp, și angajatorii din străinătate au reluat, începând din primăvară, ofertele pentru candidații români. Acestora li se adaugă, desigur, angajatorii mari din România care și-au intensificat eforturile de recrutare odată cu reluarea activității la dinamica din 2019, în special în acele sectoare care au fost blocate de pandemie.

„Vorbim deja despre 35.000 de joburi noi postate lunar de companii și despre sectoare în care angajatorii au realmente dificultăți în a găsi candidați, precum IT, HoReCa sau agricultură, deci demersurile lor de a-și întregi echipele se derulează la turaj maxim. Rezultatele de la final de an depind foarte mult de contextul economic pe care l-ar putea genera un eventual val 4, însă toate semnalele ne arată nu doar că nu va exista o nouă frână în recrutări, ba chiar că, din toamnă, cei mai muțli dintre angajatori vor reveni la ceea ce știam în 2019, respectiv munca de la birou, în condiții normale.” Bogdan Badea

În acest moment, aproape 36.000 de locuri de muncă pentru România, dar și străinătate, sunt disponibile pe platforma www.ejobs.ro.

