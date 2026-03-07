Preşedintele american a anunţat sâmbătă înființarea unei „coaliţii cu totul nouă, pentru eradicarea cartelurilor criminale care infestează regiunea noastră”.

„Scutul Americii”, fără Brazilia, Columbia și Mexic

Doisprezece lideri de stat, printre care preşedintele argentinian Javier Milei şi președintele El Salvadorului, Nayib Bukele, s-au alăturat lui Trump la complexul său de golf din Miami pentru un summit numit intitulat „Scutul Americii”. La summit au mai participat liderii de stat din Ecuador, Bolivia, Costa Rica, Republica Dominicană, Guyana, Honduras, Panama, Paraguay, Chile şi Trinidad şi Tobago.

În ceea ce privește Ecuadorul, Statele Unite și autoritățile acestei țări din America de Sud au deschis un nou capitol în combaterea traficului internațional de droguri. Marți, Pentagonul a anunțat demararea unor operațiuni militare comune pe teritoriul statului latino-american, ținta principală fiind destructurarea grupărilor narco-teroriste.

Summitul de sâmbătă s-a axat în special pe combaterea traficului de droguri – un „cancer pe care nu vrem să-l lăsăm să se extindă”, după cum a declarat Donald Trump.

Traficanții de droguri, amenințați cu rachete

„Lucrăm împreună cu voi pentru a face tot ce este necesar. Vom folosi rachete. Vreţi să folosim rachete?”, a subliniat preşedintele american, referindu-se la criminalitatea organizată din regiune.

„Sunt extrem de precise. Hop, direct în sufragerie şi gata cu membrul cartelului”, a adăugat Trump.

Statele Unite conduc deja din septembrie anul trecut o campanie de atacuri aeriene împotriva ambarcațiunilor considerate ca fiind implicate în traficul de droguri în Caraibe şi Pacific. Cel puţin 150 de persoane, prezentate de Pentagon drept traficanți de droguri, au fost ucise de la lansarea operațiunii militare.

Donald Trump a descris Mexicul drept „epicentrul violenţei cartelurilor”. Mexicul a fost afectat recent de haos, cu lupte între traficanți de droguri și forțele de securitate, după uciderea șefului cartelului Jalisco New Generation, Nemesio „El Mencho” Oseguera Cervantes, într-o operațiune militară efectuată de armata mexicană.

Președinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, nu au participat la summitul din Miami. Alți doi președinți de stânga din America Latină au lipsit, și anume brazilianul Luiz Inácio Lula da Silva și columbianul Gustavo Petro.

În opinia Irenei Mia, expertă la Institutul Internaţional pentru Studii Strategice (IISS), „fără Mexic şi Brazilia, va fi dificil să se abordeze problemele” criminalităţii organizate.

Reafirmarea „doctrinei Donroe”

Dincolo de combaterea traficului de droguri, summitul „Scutul Americii” constituie totodată o reafirmare a ambițiilor administrației Trump în emisfera vestică înainte de întâlnirea programată la Beijing între Donald Trump și liderul chinez Xi Jinping.

Este vorba de un episod în aplicarea „doctrinei Donroe” – un termen inspirat din prenumele actualului președinte american şi numele unui fost președinte, James Monroe (1817 – 1825), care a desemnat America Latină ca fiind o zonă naturală de influenţă a Statelor Unite.

Presiuni asupra regimului comunist din Cuba

Pe de altă parte, Donald Trump a repetat că „se va ocupa” de regimul comunist din Cuba odată ce își va încheia treaba în Iran.

„În momentul în care realizăm o transformare istorică în Venezuela (după capturarea dictatorului socialist Nicolas Maduro – n.r.), suntem, de asemenea, nerăbdători să vedem marea schimbare care va avea loc în curând în Cuba”, a declarat președintele Trump în cadrul summitului.

„Ei (oficialii regimului de la Havana – n.r.) vor să negocieze, sunt în curs de negociere cu (secretarul de stat – n.r.) Marco (Rubio – n.r.) şi cu mine”, a mai spus liderul republican de la Casa Albă, care și-a exprimat în repetate rânduri dorința ca statul comunist cubanez să înceteze politica sa ostilă față de Statele Unite, îndepărtându-se astfel de Moscova și Beijing.

