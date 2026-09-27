AutoExpert a pus față în față, în premieră, cele două versiuni ale aceluiași Leapmotor B10: una complet electrică și una Hybrid EV. Testul este interesant tocmai pentru cei care nu știu ce să aleagă între o electrică și un hibrid, pentru că mașina este aproape identică la exterior și interior, iar diferența reală este modul în care produce și folosește energia.

Electrică și hibrid, dar aceeași mașină

La exterior, cele două B10 sunt aproape identice. Au aceleași dimensiuni, același spațiu interior și același portbagaj de 430 de litri. Ambele au tracțiune spate și același motor electric de 218 CP și 240 Nm.

Diferența este modul în care acel motor primește energie. B10 EV are o baterie de 67,1 kWh și merge exclusiv electric, cu o autonomie oficială de 434 km. Hybrid EV are o baterie mult mai mică, de 18,8 kWh, suficientă pentru aproximativ 86 km electric, dar adaugă un motor pe benzină de 1,5 litri și un rezervor de 50 de litri.

Important este că motorul pe benzină nu pune direct roțile în mișcare. El funcționează ca generator și produce curent pentru motorul electric. Din spatele volanului, ambele mașini se simt astfel foarte asemănător cât timp bateria are suficientă energie.

Ce câștigi dacă alegi varianta electrică

B10 EV este varianta mai simplă. Nu ai motor termic, rezervor sau benzină, iar mașina rămâne silențioasă indiferent de situație. Pentru cine poate încărca acasă sau la serviciu și nu face foarte des drumuri lungi, aceasta este și versiunea care are cel mai mult sens.

Autonomia oficială este de 434 km, iar încărcarea rapidă ajunge la 168 kW. În condiții bune, bateria poate fi încărcată suficient de repede pentru ca opririle pe autostradă să nu fie foarte lungi. În test, consumul măsurat pe o porțiune în urcare a fost de 18,4 kWh/100 km.

Mai există și un mic avantaj practic: pentru că sub capotă nu există motor pe benzină, versiunea electrică primește un compartiment suplimentar de 25 de litri pentru cabluri sau alte obiecte mici.

Minusul este evident: când bateria se termină, trebuie să găsești o stație de încărcare. Pentru cine locuiește la bloc, nu are acces constant la încărcare sau face multe drumuri lungi, asta poate deveni un inconvenient.

Ce câștigi dacă alegi Hybrid EV

interiorul alb al masinii leapmotor b10

Hybrid EV încearcă să păstreze senzația unei mașini electrice, dar să elimine problema autonomiei. Primele aproximativ 86 km pot fi parcurse electric, iar după ce bateria se descarcă intră în funcțiune motorul pe benzină, care produce electricitate.

Avantajul mare este că poți continua drumul fără să aștepți la o stație. Alimentezi rezervorul și pleci mai departe, exact ca la o mașină clasică.

În test, după terminarea energiei din baterie, consumul motorului pe benzină a fost de aproximativ 7,9 l/100 km. Motorul termic se aude mai ales la viteze de autostradă sau când accelerezi puternic, dar pentru că nu este conectat direct la roți nu apar aceleași vibrații ca la o mașină convențională.

Surprinzător, Hybrid EV s-a simțit chiar puțin mai dinamic pe viraje. Este cu aproximativ 85 kg mai ușor decât versiunea electrică, iar direcția și suspensia au o calibrare ușor diferită. 0-100 km/h durează 7,5 secunde, față de 8 secunde pentru EV.

Care este mai bună?

Dacă ai unde să încarci și majoritatea drumurilor tale sunt zilnice sau urbane, EV-ul este alegerea mai logică. Este mai simplu, mai silențios, are peste 400 km autonomie oficială și nu mai ai niciun motor pe benzină de întreținut.

Dacă faci frecvent drumuri lungi, nu ai încărcare acasă sau pur și simplu nu vrei să depinzi de stații, Hybrid EV este mai ușor de trăit cu el. În oraș poate merge electric, iar la drum lung benzina elimină stresul legat de autonomie.

Și prețurile sunt aproape identice. B10 EV pornește de la 31.900 de euro, iar Hybrid EV de la 30.990 de euro. Exemplarele testate costau 34.050, respectiv 33.640 de euro, deci decizia nu se reduce la bani, ci mai ales la modul în care vei folosi mașina.