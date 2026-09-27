Unde se vând cei mai ieftini carburanți din România duminică, 27 septembrie

Scumpirile de la pompă au luat o pauză duminică, 27 septembrie 2026, după majorările succesive din ultimele zile. Nicio mare rețea din București nu a modificat tarifele benzinei sau motorinei față de sâmbătă, iar prețurile minime din celelalte mari orașe au rămas la același nivel, potrivit Peco-Online.

Cât costă benzina în București, duminică, 27 septembrie 2026

Prețul benzinei standard în București este cuprins duminică între 9,99 și 10,13 lei/litru. La Petrom și Socar, benzina costă 9,99 de lei/litru, fără nicio modificare față de sâmbătă. La MOL, OMV și Lukoil, litrul de benzină standard se menține la 10,05 lei.

Rompetrol păstrează cel mai ridicat tarif dintre marile rețele analizate, de 10,13 lei/litru. Cea mai ieftină benzină din București rămâne disponibilă la Petrom și Socar, la prețul de 9,99 de lei/litru.

Cât costă motorina în București, duminică, 27 septembrie 2026

Motorina standard este comercializată în București la prețuri cuprinse între 10,91 și 10,99 de lei/litru, fără modificări față de sâmbătă. La Petrom, litrul de motorină costă 10,91 de lei. Același preț minim este afișat și într-o stație Socar, în timp ce celelalte stații ale rețelei vând motorina cu 10,94 de lei/litru.

La MOL, OMV și Rompetrol, motorina costă 10,97 de lei/litru. Lukoil păstrează cel mai ridicat tarif dintre rețelele analizate, de 10,99 de lei/litru. Cea mai ieftină motorină din Capitală rămâne disponibilă la Petrom și Socar, la prețul de 10,91 de lei/litru.

Ministerul Finanțelor a anunțat pe 15 septembrie că reducerea cu 25% a accizei la motorină va fi menținută până la sfârșitul lunii septembrie. Măsura urmărește să diminueze presiunea fiscală asupra prețurilor de la pompă.

Unde găsesc șoferii cei mai ieftini carburanți, duminică, 27 septembrie 2026

Cea mai ieftină benzină din România costă 9,87 de lei/litru și este disponibilă la stația Petrolium din Iernut, județul Mureș, situată pe strada Tudor Vladimirescu nr. 2, E60.

Prețul minim este același ca sâmbătă, însă s-a schimbat stația care îl afișează. Cu o zi înainte, benzina la 9,87 de lei/litru era disponibilă la stația Dacma din Lungulețu, județul Dâmbovița.

Unde se vând cei mai ieftini carburanți din România duminică, 27 septembrie

Cea mai ieftină motorină din țară costă 10,75 de lei/litru și este vândută la stația Dacma din Lungulețu, situată pe strada Principală, DN7, nr. 172. Atât prețul, cât și stația sunt aceleași ca sâmbătă.În București, benzina pornește de la 9,99 de lei/litru, iar motorina de la 10,91 de lei/litru. În Cluj-Napoca, benzina poate fi găsită de la 9,93 de lei/litru, iar motorina de la 10,89 de lei/litru.

În Timișoara, benzina pornește de la 9,97 de lei/litru, iar motorina de la 10,88 de lei/litru. La Iași și Constanța, cel mai mic preț al benzinei este de 9,99 de lei/litru, iar motorina pornește de la 10,91 de lei/litru.