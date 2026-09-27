Gojko Mitić, binecunoscutul Winnetou din filmele western europene, continuă să impresioneze la 86 de ani. Filmele din seria Winnetou (bazate pe romanele lui Karl May și cu celebrul actor Pierre Brice în rolul principal) au avut o mare popularitate în România.

Recent, în cadrul unei vizite la Praga, legenda cinematografiei est-europene a demonstrat că timpul nu și-a pus amprenta asupra sa, fiind într-o formă fizică de invidiat.

Mitić a vorbit despre cariera sa impresionantă și despre legătura sa specială cu personajul care l-a consacrat, Winnetou, anunță publicația Koktejl, parte a trustului Ringier.

Cunoscut drept „șeful apașilor”, Mitić a debutat în anii '60 în producțiile din seria Winnetou, alături de Pierre Brice. De-a lungul decadelor, a devenit un simbol al eroismului și al luptei pentru dreptate, mai ales datorită filmelor produse de studioul german DEFA.

„Întoarcerea în această lume a fost o chestiune de suflet pentru mine. În noua adaptare, l-am interpretat cu respect pe Inču-čuna, tatăl lui Winnetou”, a declarat actorul, referindu-se la rolul său din 2016, care a marcat o încheiere simbolică a poveștii.

Născut în Serbia și având un trecut sportiv solid, Mitić a realizat personal multe dintre cascadoriile din filmele sale. Această disciplină fizică l-a ajutat să își mențină o condiție fizică excelentă, iar stilul său de viață activ rămâne un exemplu.

„Actorii nu se pensionează, trebuie să muncească tot timpul! Eu mă relaxez mișcându-mă – merg la cumpărături cu bicicleta, înot și vâslesc cu caiacul în fiecare dimineață. Și când am de ales între lift și scări, o aleg întotdeauna”, a declarat Mitić.

Supranumit „Cel mai faimos indian din Europa de Est” sau „Căpetenia indienilor de la DEFA”, Mitić a devenit un simbol cultural în Europa de Est.