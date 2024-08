„Atacurile vin pe linia PNL-ului, nu pe linia PSD-ului. Faptul că am colaborat cu serviciile. Și asta a apărut pe un site unde știrea a fost livrată de Rareș Bogdan, iar un altul care aparține domnului Mănăstire și chiar aș face o hârtie către serviciile secrete din România, dacă acești domni sunt sau au fost colaboratori ai serviciilor”, a spus Lasconi miercuri, 28 august.

„Deci, ei au niște minciuni acolo, efectiv o invenție în care se spunea inclusiv că cu ajutorul serviciilor eu mi-am achiziționat un apartament, vorbim despre persoane care au la mână ceas de peste 30.000 de euro (n.red. – Rareș Bogdan)”, a adăugat ea.

Elena Lasconi a precizat însă că știe că un eventual demers nu ar avea sorți de izbândă.

„O fac, dar nu voi primi răspuns…. Eu m-am gândit să o fac și în legătură cu mine, m-am interesat… […] Am zis că aș vrea să fac o hârtie și mi s-a râs în nas și mi s-a spus că niciodată serviciile din România n-or să coboare și n-or să dea un răspuns în acest sens. Iar dacă o să pui o întrebare care să fie strict legată de persoana ta, în momentul în care vrei să o faci publică este infracțiune. Și atunci, este o chestiune pe care poți să o folosești despre oricine din România, că ți se pune ție pata, că tu nu ai posibilitatea legal să o demonstrezi”, a încheiat ea.

Rareș Bogdan, despre colaborarea cu serviciile secrete: „Uitați-vă la mine! Ce legătură să am?”

În replică, Rareș Bogdan a spus joi, 29 august, că la Revoluție, când avea 13 ani, era un copil, iar despre prezent a susținut: „am fost jurnalist și sunt europarlamentar” și atât.

„Vă rog… Știți câți ani aveam când a fost Revoluția? Vreo 13. Deci, nu știu dacă serviciile de informații, Securitatea, colabora cu un copil de 10-12-13 ani. Doi, cred că doamna Lasconi caută teme, mai nou am văzut că comentează pe Netlix. Cred că îi lipsește o anumită profunzime”, a afirmat europarlamentarul PNL la Digi24.

Și a continuat: „Ce legătură să am cu serviciile? Uitați-vă la mine! Ce legătură să am? Am fost jurnalist și sunt europarlamentar, ce legătură aș putea avea cu serviciile? E colegul meu care a avut legătură cu serviciile, Eduard Hellvig, nu eu. Eu nu am condus nici SIE, nici SRI”.

