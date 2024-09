Într-un interviu acordat lui Mihai Gâdea, de la Antena 3, Elena Lasconi a fost întrebată de ce crede că poate să fie un preşedinte mai bun.

„Eu sunt cel mai mare critic al meu (…) Niciodată nu am fost omul sistemului, nu am fost implicată în nicio combinaţie… Sunt femeie – femeia are negocierea în sânge şi stă în firea femeii să poată să dialogheze cu toţi membrii familiei, indiferent cât de diferiţi ar fi ei. Femeia ţine socotelile în casă, femeia ţine familia. Este foarte important – femeia nu este conflictuală, încearcă să-i mulţumească pe cei din jurul ei prin dialog, cu vorba bună”, a declarat Elena Lasconi, în interviul difuzat luni seară, citat de News.ro.

În plus, preşedintele USR spune că are empatie.

„Ăstora nu le pasă! Nu le pasă! Că ies cu pantofii cu talpa roşie, cu acelaşi ceas de de 30.000 euro şi se fac că cumpără nu ştiu ce covrig. Cumpără covrig şi după-aceea beau Moet şi nu mai ştiu ce mâncăruri fine la restaurate de fiţe din Bucureşti. Coboară acolo unde doare şi ascultă-i, frate, pe români”, a spus Lasconi.

Întrebată dacă este pregătită România să aibă preşedinte femeie, Elena Lasconi a declarat: „E super pregătită România pentru asta. Europa este condusă de femei. Este foarte posibil să fie şi America (…) Nu am niciun dubiu”.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News