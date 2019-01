În prima zi a anului 2019, pe 1 ianuarie, Elena Udrea a postat o fotografie, pe contul ei de Facebook, însoțită de următorul mesaj:

„Va urez in noul an sa aveti credinta si puterea de a va transforma dorintele in realitate! La multi ani! La multi ani si celor care isi serbeaza numele astazi, de ziua Sfantului Vasile! Va multumesc tuturor pentru felicitarile si urarile cu ocazia aniversarii mele, in 26 decembrie! Mi-au facut ziua minunata!”, a scris cea mai cunoscută blondă din politica românească.



Elea Udrea și Alina Bica au fost elibertae din închidoare după ce Instanţa Supremă a decis suspendarea executării pedepselor în urma scandalului pe tema completurilor de 5 judecători formate nelegal, după cum consideră Curtea Constituţională. În ianuarie, aceiași magistraţi care i-au admis suspendarea pedepsei vor decide dacă dosarul se va rejudeca. Elena Udrea a fost condamnată în dosarul Gala Bute la 6 ani de închisoare pentru săvârşirea infracţiunilor de luare de mită şi abuz în serviciu.

