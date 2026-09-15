O fregată rusă a atacat un elicopter al armatei daneze, cu rachete de semnalizare

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Un elicopter al forțelor aeriene daneze a fost atacat cu două rachete de semnalizare de către o fregată rusă în apele internaționale, a anunțat Ministerul Apărării din Danemarca, relatează publicația olandeză Nederlandse Omroep Stichting (NOS).
Incidentul s-a produs pe 14 septembrie 2026, în timpul unui zbor de rutină al elicopterului pentru a fotografia nava rusească.
Una dintre rachete a trecut foarte aproape de elicopter, a informat ministerul. Potrivit ministrului danez al Apărării, Jeppe Bruus, echipajul a scăpat nevătămat, iar aparatul de zbor nu a fost avariat.
De obicei, se folosesc rachete de semnalizare pentru a emite un avertisment, de exemplu atunci când o navă se scufundă. Totuși, Bruus consideră incidentul unul grav, adăugând că acesta „confirmă că limitele au fost depășite în ceea ce privește disponibilitatea Rusiei de a-și asuma riscuri”.
Ca răspuns, ambasadorul Rusiei a fost convocat de Ministerul danez al Afacerilor Externe pentru discuții. Data întâlnirii nu a fost încă stabilită, potrivit Nos.