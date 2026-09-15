O fregată rusă a atacat un elicopter al armatei daneze, cu rachete de semnalizare

Știri România Umbrărescu vrea să cumpere activele Regiei Autonome pentru Activități Nucleare: UMB Holding a depus ofertă pentru gigantul din Mehedinți aflat în faliment

Reportaj Știri România De ce nu se strică mierea? Secretul din borcan, dezvăluit de apicultori la Târgul Național al Mierii: „Asta o să fac mereu”

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