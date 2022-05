SpaceX deține o flotă de avioane private, iar stewardesa lucra la bordul unuia dintre acestea, un model Gulfstream G650ER. Miliardarul a fost acuzat de femeie de „comportament nepotrivit” în 2018, iar incidentul s-ar fi petrecut în 2016.

Potrivit Business Insider, însoțitoarele de zbor SpaceX sunt încurajate să urmeze cursuri de masaj. Musk ar fi agresat-o pe stewardesă în timpul unei astfel de sesiuni. Incidentul a fost povestit de o prietenă a presupusei victime, iar publicația americană relatează că a avut acces la mai multe documente și e-mailuri din acest caz.

Când femeia a intrat în cabina privată a celui mai bogat om din lume, acesta era aproape gol, având doar zonele intime acoperite cu o pătură.

Musk ar fi mângâiat-o pe femeie pe picior, iar apoi i-ar fi arătat organul sexual. Potrivit sursei, Musk i-ar fi propus însoțitoarei de zbor să îi facă un masaj erotic. El i-ar fi promis femeii că îi cumpără un cal, deoarece cunoștea pasiunea acesteia pentru hipism.

Femeia ar fi refuzat avansurile lui Musk. Potrivit prietenei ei, stewardesa a terminat masajul fără a întreține relații sexuale cu fondatorul SpaceX.

Elon Musk a negat acuzațiile și a spus că va reveni cu mai multe detalii, deoarece „sunt mult mai multe lucruri de spus în această poveste”. El a precizat că s-ar fi aflat, în cei 30 de ani de carieră, dacă obișnuia să hărțuiască femei.

Într-un mesaj postat pe Twitter vineri, 20 mai, fără să se refere direct la articolul din Business Insider, Musk a scris: „Atacurile împotriva mea ar trebui privite dintr-o perspectivă politică… Nimic nu mă va descuraja să lupt pentru un viitor bun și pentru dreptul tău la libertatea de exprimare”.

