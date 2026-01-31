„Nu înțelegeți cât de prost este”

E-mailurile sunt schimbate între Epstein și Larry Summers, fost secretar al Trezoreriei SUA și fost președinte al Universității Harvard. Cei doi au corespondat ani la rând, inclusiv după prima condamnare a lui Epstein din 2008.

Într-un e-mail din mai 2017, Larry Summers îl întreabă pe Epstein „cât de vinovat este Donald”, făcând referire la suspiciunile privind implicarea Rusiei în alegerile din 2016. Summers notează că ideea i se pare „plauzibilă, dar nu sigură”.

Răspunsul lui Epstein este direct: el îi scrie că „lumea ta nu înțelege cât de prost este el, de fapt”, potrivit CNN.

Donald Trump a negat constant orice colaborare sau înțelegere cu Rusia în legătură cu alegerile din 2016.

Întrebări despre droguri și sănătate mintală

Un alt e-mail, din octombrie 2016, arată că Summers îl întreabă pe Epstein cât de plauzibilă este ideea ca Trump să fie consumator de cocaină. Răspunsul lui Epstein este scurt și clar: „zero”.

În iulie 2017, Summers revine cu o formulare dură, spunând că „prietenul tău este bolnav mintal”. Epstein îi răspunde imediat că Trump „nu este prietenul meu” și că a mai spus asta și înainte.

Deși numele lui Donald Trump nu apare explicit în aceste e-mailuri, mesajele fac referire la deciziile sale de politică externă și la comparația cu Hillary Clinton. Într-unul dintre schimburi, Epstein ajunge chiar să apere unele acțiuni ale lui Trump, invocând relațiile acestuia cu Israel și India.

O corespondență care a continuat după condamnare

Un set anterior de documente arată că Epstein și Summers au continuat să țină legătura ani buni după condamnarea finanțistului. Larry Summers a declarat anterior pentru CNN că este „profund rușinat” de această corespondență, mai ales că documentele au scos la iveală că Summers, economist de top, fost președinte al Harvard, în anii 2018 și 2019, îi cerea sfaturi lui Epstein despre cum să ajungă în pat cu femeile. În 2006, el s-a retras de la Universitatea Harvard.

Summers nu a răspuns imediat solicitărilor de comentarii legate de noile e-mailuri publicate.

Justiția americană a publicat recent aproximativ trei milioane de pagini, sute de mii de imagini și mii de videoclipuri din dosarul Epstein. Publicarea acestor materiale a fost forţată de presiunea exercitată de congresmeni republicani şi democraţi, care au colaborat pentru a adopta legea, în ciuda opoziţiei manifestate de Donald Trump.