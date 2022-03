După ce a aflat că Elena Chiriac l-a nominalizat să plece acasă de la „Survivor România”, Emil Rengle a avut o reacție total neașteptată și a anunțat că nu va mai dansa pe tocuri. Totul s-a întâmplat înainte să fie anunțat că el este cel care părăsește concursul.

În discursul pe care l-a avut, Emil Rengle a mărturisit că a participat la „Survivor România” să se descopere pe el, ca bărbat, și va continua să facă acest lucru.

„Nu mă aşteptam. În mod clar, Survivor este cea imprevizibilă experienţă din viaţa mea şi motivul pentru care nu mă aşteptam este faptul că se tot aude aici că din punct de vedere sportiv, că nu sunt atent la final. Chiar ziua de azi şi proba de azi este cel mai bun exemplu. Aici se poate întâmpla altceva, că nu tot timpul forţa este importantă, ci forţa psihică. De exemplu, astăzi, Elena nu a reuşit să aducă atâtea puncte câte aduc eu. Şi sunt convins că vor mai urma probe în care cu fiecare dintre noi va aduce sau nu puncte.

Nu cred că este cea mai bună motivaţie, dar a trebuit să găsească una, ca să mă nominalizeze. Pentru mine, în ziua de astăzi, simt că procesul devine din ce în ce mai personal şi chiar dacă deja Cătălin a spus că el ştie cine e şi că e bărbat, eu în continuare am venit aici ca să mă descopăr pe mine ca şi bărbat şi voi continua să fac acest lucru. Fac un anunţ care îmi va schimba viaţa: atunci când am intrat în Survivor am spus că România mi-a cunoscut energia feminină şi e timpul să-l descoperim pe Emil Rengle împreună. În această călătorie simt că mă apropii de potenţial şi vreau să anunţ că Emil Rengle pe tocuri a murit. Aleg astăzi în mod conştient să-mi opresc cariera de performer pe tocuri, am învăţat aici că eu sunt îndeajuns fără niciun fel de accesoriu și că sunt la nivel fără să fiu pe tocuri. Acest bărbat îți acceptă nominalizarea, Elena. Dumnezeu mi-a ales cu un scop această misiune la Survivor”, a spus Emil Rengle, relatează CANCAN.

Emil Rengle a fost eliminat de la „Survivor România”

Emil Rengle a fost eliminat de la „Survivor România” 2022 în ediția de marți seară, 1 martie. Dansatorul și coregraful a primit cele mai puține voturi din partea telespectatorilor și a fost nevoit să părăsească competiția din Republica Dominicană.

Săptămâna aceasta, trei concurenți au fost nominalizați pentru eliminare. Cătălin Zmărăndescu, CRBL și Emil Rengle au intrat la votul publicului. Cel din urmă nu a avut noroc să fie susținut de telespectatorii emisiunii și a fost trimis acasă.



