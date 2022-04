Întrebat de jurnalişti, azi, 10 aprilie, la finalul Congresului extraordinar de la Palatul Parlamentului, dacă va demisiona de la conducerea Guvernului și a Partidului Național Liberal, în cazul în care Parchetul General va stabili că a plagiat în teza de doctorat, Nicolae Ciucă a răspuns: „Să lăsăm instituţiile să-şi prezinte concluziile” privind plagiatul tezei sale de doctorat, „după care voi lua o decizie”.

„Ajuns președinte al PNL fără să participe la vreo competiție politică reală, cu un post aranjat militărește și la comandă de la Cotroceni, este întrebat astăzi de jurnaliști dacă îşi va da demisia de la şefia partidului şi a Guvernului dacă Parchetul va decide că a plagiat”, a scris Șercan pe Facebook.

„O mică observație pentru colegii ziariști: Parchetul General nu poate să stabilească dacă Ciucă sau o altă persoană a plagiat, pentru că plagiatul nu există ca infracțiune în Codul Penal”, a precizat Emilia Şercan, adăugând că Parchetul „poate să decidă dacă a comis infracțiunea de încălcare a proprietății intelectuale, care în cazul bravului nostru general este prescrisă din 2008, adică de 14 ani”.

Jurnalista s-a referit, apoi, la ceea ce ea consideră a fi „suprema ipocrizie a lui Ciucă”, după ce noul președinte PNL a spus la Palatul Parlamentului: „Să lăsăm instituţiile să-şi prezinte concluziile asupra acestui subiect, după care voi lua o decizie”.

În primul rând, „să lăsăm” cine? „Să lăsăm” Moș Crăciun, „să lăsăm” Ileana Cosânzeana, „să lăsăm” Paraipan Acuză? Cine „să lăsăm”? Că toată lumea „lăsăm”, mai puțin domnia voastră. Jurnalista Emilia Șercan, răspuns pentru Nicolae Ciucă:

„Apoi, care instituții «să lăsăm»? Parchetul General care a ras toate documentele în original și copie ca analiza științifică să nu poată fi făcută de CNATDCU? Sau CNATDCU pe care l-ați blocat chiar dumneavoastră la Curtea de Apel, domnule doctor, general (r), premier și președinte de partid, unde ați cerut suspendarea înregistrării sesizărilor de plagiat care vizau teza aia din care ați plagiat după alte două teze de doctorat?”, a mai scris Şercan pe Facebook.

Recomandări Soldații lui Kadîrov au răpit un om fără adăpost și l-au prezentat ca „prizonier ucrainean de război”. Cine a demascat scenariul

Ciucă a negat plagiatul

Premierul Nicolae Ciucă a declarat astăzi, la Parlament, după ce a fost votat președintele PNL, că nu a plagiat în teza de doctorat.

„Mai întâi de toate, nu am plagiat. Mi-am terminat teza între anii 1988-2001. Am susţinut-o în anul 2003, pentru că în anul 2002 am fost în misiune în teatrul de operaţii. Iar în momentul de faţă, lăsăm instituţiile să-şi prezinte concluziile asupra acestui subiect, după care voi lua o decizie”, a spus Ciucă.

„Sigur, am onoarea şi demnitatea să pot să iau o decizie în acest sens”, a adăugat premierul, care a fost votat noul președinte al PNL.

Pe 18 ianuarie, Emilia Șercan a scris în PressOne că premierul Nicolae Ciucă a plagiat în cel puțin 42 de pagini din totalul de 138 în lucrarea de doctorat pe care a susținut-o în 2003 la Universitatea Națională de Apărare Carol I (UNAp).

Pe 4 aprilie, jurnalista a acuzat Poliția Română că a „scurs” în presă o captură de ecran depusă ca probă într-un dosar legat de amenințările pe care le-a primit după ce a publicat, la mijlocul lunii ianuarie, ancheta în care îl acuza pe premierul Nicolae Ciucă de plagiat în teza de doctorat.

„Autoritățile statului au orchestrat o operațiune de kompromat împotriva mea. Acum încearcă să o mușamalizeze”, a scris Emilia Șercan în PressOne.

GSP.RO VIDEO Momentul în care Aleksandr Lukașenko este accidentat. Președintele Belarusului a fost lovit în fața

Playtech.ro PRINSĂ în pădure cu AMANTUL! O celebră prezentatoare de la noi și-a spulberat căsnicia

Observatornews.ro "Soldatul e în misiune" Cum ar ascunde Rusia pierderile de vieți omenești din Ucraina

HOROSCOP Horoscop 10 aprilie 2022. Taurii se zbat ca să scape de senzația că persoane din familie le limitează capacitatea de a acționa

Știrileprotv.ro Băsescu: Politica Rusiei îmi este bine cunoscută. 'Astăzi toacă Ucraina' cu banii de la Olanda și Germania

Orangesport.ro Răzbunarea oligarhului pedepsit de Putin. A dezvăluit următoarele 3 ţări europene atacate de Rusia: "Societatea rusă se pregăteşte"

PUBLICITATE RUXX: ce se întâmplă când vine viața peste tine