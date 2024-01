Emily i-a adus rapid câștiguri celui care a avut ideea de a crea contul și care s-a folosit de Inteligența Artificială. Pentru conținutul publicat pe platforma pentru adulți Fanvue, creatorul lui Emiliy Pellegrini a câștigat 10.000 $ în doar șase săptămâni.

View this post on Instagram

„În lumea influencerilor. Emiliy s-a remarcat cu fizicul ei uimitor” și le-a atras atenția tuturor, de la „fotbaliști, luptători de MMA și miliardari”.

Am întrebat Chat GPT cum arată femeia visurilor oricărui bărbat și mi-a răspuns că aceasta are părul lung și șaten și picioare lungi, așa că am făcut-o pe Emily să arate exact așa. Țelul a fost să o fac atractivă și să pară cât mai reală.