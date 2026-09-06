Witkoff și Kushner au sosit cu trenul la Gara Centrală din Kiev, venind din Polonia, a constatat un fotograf al agenției de presă AFP.

Steve Witkoff and Jared Kushner arrived in Ukraine by train.



They were greeted by senior Ukrainian officials. pic.twitter.com/KLRk9796Zf — Clash Report (@clashreport) September 6, 2026

Este vorba despre prima lor vizită în Ucraina de la începutul eforturilor lui Donald Trump pentru a găsi o soluţie diplomatică la războiul ruso-ucrainean.

Puţin mai devreme de sosirea emisarilor americani, Zelenski a asigurat într-un mesaj publicat pe X că el şi echipa sa de negociatori sunt „pregătiţi să dialogheze”.

Șeful statului ucrainean a adăugat că doreşte „să grăbească sfârşitul războiului”. „Propunerile noastre sunt gata. Este important să acţionăm în mod coordonat, concret şi realist”, a subliniat el.

We began talks.

Почали перемовини.

🇺🇦 🇺🇸 pic.twitter.com/UkJV6CzOag — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 6, 2026

„Le urăm bun venit la Kiev reprezentanților președintelui Statelor Unite, Steve Witkoff și Jared Kushner. Continuăm o coordonare strânsă cu privire la următorii pași pentru a pune capăt războiului”, a transmis Administrația Prezidențială de la Kiev.

Conform unor imagini difuzate de Cancelaria Prezidențială a Ucrainei, Witkoff și Kushner au fost întâmpinați în Gara Centrală din Kiev de întreaga echipă de negocieri ucraineni: șeful de cabinet al președintelui Ucrainei, generalul Kirillo Budanov, șeful Serviciului de Informații Externe, Rustem Umerov, liderul partidului de guvernământ Slujitorul Poporului, David Arahamia, și prim-vicepreședintele Administrației Prezidențiale de la Kiev, Serghii Kisliția.

Delegația americană s-a deplasat apoi în Piața Sofia, unde a fost primită de Volodimir Zelenski, care a declarat pentru rețeaua de televiziune TSN că „îi așteptam de mult timp pe Steve și pe Jared”, transmite agenția de presă EFE, preluată de Agerpres.

👏 Steve Witkoff was asked the obvious question: how can he still believe Putin wants peace?



Russia struck the airport he was supposed to land at. Yesterday, it bombed the very street where he is standing today.



And yet Washington keeps talking about Putin as if he were… https://t.co/LpnYPG8SKu pic.twitter.com/lXtb3uMOsZ — NEXTA (@nexta_tv) September 6, 2026

La rândul lui, Steve Witkoff a declarat că a avut „o călătorie excelentă” la Kiev, deși președintele ucrainean a spus că „rușii nu le-au permis oaspeților să sosească cu avionul”, în pofida faptului că Vladimir Putin ar fi dat ordin pentru încetarea bombardamentelor asupra capitalei Ucrainei în următoarele trei zile.

În noaptea de sâmbătă spre duminică, armata rusă a atacat sălbatic în mai multe regiuni din Ucraina și a omorât civili.

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