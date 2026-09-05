Steve Witkoff și Jared Kushner, primul – prieten cu Donald Trump, cel de-al doilea – ginerele președintelui american, au sosit sâmbătă la Moscova pentru discuții de pace în Ucraina. Cei doi emisari prezidențiali americani sunt așteptați duminică și la Kiev, în prima lor vizită oficială de la începutul mandatului lui Trump, la 20 ianuarie 2025.

Partea americană a cerut Moscovei să nu bombardeze Kievul, așa cum a solicitat Kievului cu ocazia vizitei directorului CIA, John Ratcliffe, la Moscova, la sfârșitul lunii august. La rândul lui, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat vineri că forțele armate ale Kievului nu vor bombarda Moscova în timpul vizitei emisarilor americani și a cerut Kremlinului să procedeze la fel.

„Comandantul-șef suprem Putin a dat ordin de a nu lansa atacuri asupra Kievului timp de trei zile, începând de astăzi la miezul nopţii”, a anunțat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, abia după sosirea delegației americane.

Rușii au lovit în noaptea de vineri spre sâmbătă cele două aeroporturi de lângă Kiev, în condițiile în care Steve Witkoff își dorește să vină în Ucraina pe calea aerului.

President Zelenskyy:



Last night, there were demonstrative Russian strikes on our airports – in Kyiv and Boryspil. Precisely targeted, for the first time in a long time.



Obviously, such strikes by Russia on airports are a reaction to the discussion and preparation of the… https://t.co/ss0W3yq9Jx pic.twitter.com/MxpogeHQr9 — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) September 5, 2026

„Este clar că aceste atacuri ruseşti asupra aeroporturilor reprezintă o reacţie la discuţiile şi pregătirile privind posibilitatea ca delegaţia americană să se deplaseze în Ucraina pe calea aerului şi să aterizeze pe aeroporturile din Kiev sau Borîspil”, a declarat Zelenski pe contul său de X.

Sosirea lui Witkoff la Kiev cu avionul ar fi un eveniment excepţional, având în vedere că spaţiul aerian al Ucrainei este închis pentru zborurile civile și comerciale de la lansarea invaziei ruse pe scară largă, pe 24 februarie 2022.

Între timp, Steve Witkoff și Jared Kushner au sosit sâmbătă la Moscova, aducând cu ei, potrivit lui Donald Trump, o propunere de încetare a războiului din Ucraina. Cei doi au fost întâmpinați pe aeroportul din Vnukovo de către emisarul lui Putin pentru probleme economice, Kirill Dmitriev.

Conform unor oficiali americani şi ucraineni, Witkoff şi Kushner vor purta sâmbătă discuţii cu Putin, iar duminică, cu Zelenski.

Misiunea diplomatică americană reprezintă o încercare de a relua negocierile, care sunt în impas de câteva luni. Ultima rundă de discuţii trilaterale între SUA, Ucraina și Rusia a avut loc pe 17-18 februarie 2026, la Geneva, în Elveţia.

O altă rundă de negocieri fusese programată pentru 5 martie la Abu Dhabi, dar a fost amânată ca urmare a izbucnirii conflictului din Orientul Mijlociu.

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