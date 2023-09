În luna februarie a acestui an, Emma Hemming a anunțat că Bruce Willis, în vârstă de 68 de ani, a fost diagnosticat cu demență fronto-temporală (DFT) – o formă neobișnuită de demență care provoacă o deteriorare a comportamentului, a personalității și a limbajului.

Luni, Emma a oferit detalii despre starea de sănătate a acestuia, în timp ce se lupta cu lacrimile și vorbea despre cum face față „durerii și tristeții” de a-și vedea soțul cedând în fața bolii.

De asemenea, ea a dezvăluit că este un „lucru frumos, în atâta tristețe” să le vadă pe cele două fiice ale lor, Mabel, în vârstă de 11 ani, și Evelyn, care are 8 ani, îngrijindu-și tatăl.

„Ceea ce am învățat este că demența este (o boală) grea”, a declarat Emma, în cadrul emisiunii matinale „Today”, de la NBC. „Este greu pentru persoana diagnosticată. Este greu și pentru familie. Și asta nu este diferit pentru Bruce sau pentru mine ori pentru fetele noastre. Și când se spune că este o boală de familie, chiar așa este”.

Exclusive: In honor of World Frontotemporal Dementia Awareness week, Bruce Willis wife Emma Heming Willis speaks to @hodakotb about the condition in her first interview since his diagnosis.



“It was the blessing and the curse,” Emma said of receiving Bruces diagnosis. pic.twitter.com/VY5yhVjZIf