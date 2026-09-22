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Franța se implică în moratoriul din Marea Neagră și va ajuta Ucraina să treacă peste iarnă, anunță Emmanuel Macron

Maria Zărnescu
Maria Zărnescu
Jurnalist
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Emmanuel Macron și Volodimir Zelenski, în timpul discuțiilor din New York
Președintele francez a confirmat că țara sa va furniza Ucrainei radare și rachete interceptoare, esențiale pentru protecția împotriva atacurilor rusești. Sursa foto: Getty Images
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Franța își intensifică sprijinul pentru apărarea Ucrainei, a anunțat președintele Emmanuel Macron, după o întâlnire cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, pe 21 septembrie, la New York.

Cuprins:

Franța va livra radare și rachete interceptoare Ucrainei

Președintele francez a confirmat că țara sa va furniza Ucrainei radare și rachete interceptoare, esențiale pentru protecția împotriva atacurilor rusești. Anunțul vine într-un moment critic, când Ucraina se pregătește pentru o iarnă dificilă, în condițiile intensificării bombardamentelor asupra infrastructurii de energie.

„Consolidăm apărarea aeriană a Ucrainei prin semnarea unui contract pentru livrarea de radare, precum și prin furnizarea de interceptoare”, a scris Macron pe platforma X, citat de Kyiv Post. Cu toate acestea, șeful statului francez nu a oferit detalii despre tipul sau numărul echipamentelor, nici despre momentul în care vor fi expediate.

Macron a subliniat că discuția cu Zelenski s-a concentrat pe amenințările la adresa infrastructurii energetice a Ucrainei, care riscă să lase milioane de familii fără energie și căldură în timpul iernii.

„Franța va fi alături de Ucraina pentru a trece peste iarnă, iar G7 Energy va fi, de asemenea, mobilizat în sprijinul acesteia”, a afirmat el.

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Întâlnirea Macron-Trump: ce au discutat cei doi președinți în timpul vizitei din SUA

În aceeași zi, Macron s-a întâlnit și cu președintele american Donald Trump, la Trump Tower. Cei doi lideri au discutat despre accelerarea livrării de arme defensive către Ucraina și despre posibilitatea unui moratoriu asupra atacurilor asupra infrastructurii energetice.

„Am avut o discuție prelungită despre Ucraina și Rusia, despre necesitatea de a ajuta mai rapid și mai eficient prietenii noștri ucraineni cu interceptoare, deoarece aceasta este o problemă-cheie din punct de vedere defensiv”, a transmis Macron, în mediul online.

El a adăugat că Franța și SUA vor colabora pentru a obține un acord privind oprirea atacurilor asupra infrastructurii civile și energetice. „Vom combina eforturile pentru a asigura un moratoriu asupra loviturilor asupra infrastructurii energetice și civile din Ucraina. Populațiile civile trebuie protejate, iar negocierile serioase pentru pace între Rusia și Ucraina trebuie începute cât mai curând posibil”, a subliniat președintele francez pe aceeași platformă socială.

De la Kiev, oficialii ucraineni au precizat că orice încetare a atacurilor trebuie să fie reciprocă. Președintele Zelenski a propus ca Rusia să înceteze bombardamentele asupra rețelei electrice, infrastructurii critice și lanțurilor de aprovizionare cu alimente ale Ucrainei, în schimbul unor măsuri similare din partea Kievului. Totuși, Zelenski a insistat că orice acord trebuie să fie de încredere și de lungă durată, nu doar o măsură temporară.

Zelenski are programate discuții cu Donald Trump la New York

Aflat la New York pentru cea de-a 81-a sesiune a Adunării Generale a ONU, Zelenski, împreună cu prima-doamnă Olena Zelenska și delegația diplomatică ucraineană, are programate aproximativ 20 de întâlniri. Printre acestea se numără discuții cu Donald Trump, lideri europeni, congresmeni americani din ambele partide, companii mari din SUA și reprezentanți ai unor think tank-uri. De asemenea, Ucraina va găzdui cea de-a șasea ediție a Summitului Platformei Internaționale Crimeea.

Președintele Ucrainei urmează să susțină un discurs în fața Adunării Generale a ONU și să participe la o reuniune a Consiliului de Securitate ONU dedicată situației din Ucraina, programată miercuri.

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Tags: Stiri Ucraina Războiul Rusia-Ucraina New York SUA (Statele Unite ale Americii) președinte Emmanuel Macron Volodimir Zelenski
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