Volodimir Zelenski, despre încetarea atacurilor asupra infrastructurii energetice: „Ar putea fi primul pas către pace”

Kievul este pregătit să oprească atacurile asupra obiectivelor energetice de pe teritoriul Rusiei dacă partenerii săi se asigură că regimul de la Moscova se va abține să lovească facilitățile energetice, infrastructura și rutele de aprovizionare cu alimente din Ucraina, a subliniat președintele ucrainean Volodimir Zelenski în urma anunțului făcut de omologul său american Donald Trump, relatează Reuters.

Donald Trump a declarat mai devreme că Ucraina și Rusia ar fi fost de acord să nu atace obiectivele energetice ale celeilalte părți. La rândul lui, Volodimir Zelenski a afirmat că Ucraina nu este convinsă că Rusia este dispusă să respecte vreo înțelegere.

„Războiului trebuie să i se pună capăt. Și o dezescaladare în ceea ce privește infrastructura critică ar putea fi primul pas către pace. Așteptăm detalii de la partenerii noștri”, a reacționat șeful statului ucrainean pe contul său de Telegram.

Zelenski a insistat că orice acord trebuie să fie „fiabil, pe termen lung” şi să aibă „un impact real asupra vieţii oamenilor”.

Trump îi ceruse încă de duminică lui Zelenski să oprească atacurile asupra rafinăriilor din Rusia. „Domnul Zelenski are un singur lucru de făcut. Trebuie să înceteze să mai distrugă rezervele de motorină din Rusia. Să atace alte ţinte, dar nu rafinăriile, pentru că provoacă o penurie de motorină”, a declarat liderul republican de la Casa Albă în timpul unei vizite efectuate în Irlanda.

Kremlinul a salutat apelul lui Trump, afirmând că orice solicitare de încetare a atacurilor asupra infrastructurii economice din Rusia este binevenită. În schimb, Kremlinul nu a anunțat niciun angajament asupra încetării asupra infrastructurii din Ucraina.