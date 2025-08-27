Alegătorii, încurajați să se distanțeze de Moscova

Liderii Franței, Germaniei și Poloniei s-au întâlnit, miercuri, în Republica Moldova pentru a încuraja alegătorii să se distanțeze de Rusia și să susțină guvernul pro-UE, scrie Politico. Președinta Maia Sandu și partidul său, PAS, se pregătesc pentru alegeri parlamentare decisive pe 28 septembrie, în contextul temerilor că Moscova încearcă să influențeze rezultatul și să blocheze parcursul european al țării.

Aflați la Chișinău, președintele Franței, Emmanuel Macron, cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, și prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, au transmis, miercuri, 27 august, un mesaj puternic de susținere a Republicii Moldova, la 34 de ani de la obținerea independenței,

„Vă cer doar două minute de atenție”

Premierul Poloniei, Donald Tusk, a fost primit cu entuziasm de moldovenii adunați în Piața Marii Adunări Naționale de Ziua Independenței. Discursul său în limba română a fost întâmpinat cu aplauze și scandări din partea oamenilor.



„Dragi prieteni, știu că ați venit aici pentru muzică, nu pentru discursuri. Noi suntem politicieni, nu suntem cântăreți. Vă cer doar două minute de atenție”, a spus la începutul discursului oficialul polonez, potrivit Ziarul de Gardă.

„Dragi prieteni, astăzi sărbătorim independența voastră, ziua în care ați ales libertatea și demnitatea, în locul fricii și al dominației străine. Și eu, ca polonez, înțeleg ce înseamnă asta. Și Polonia a cunoscut ocupația și dictatura și noi am plătit un preț greu pentru libertatea noastră, dar am învățat un adevăr: atunci când un popor este unit și curajos, niciun imperiu nu-l poate înfrânge. Voi, moldovenii, ați arătat deja că aveți această putere.(…) Anul trecut, ați apărat prin vot calea europeană. Ați arătat lumii că Moldova trăiește după valorile noastre comune – valorile europene: libertate, democrație, solidaritate”, a continuat Tusk.

„Aveți un drum clar în față”

Oficialul polonez a subliniat, totodată, faptul că „viitorul Moldovei este în Uniunea Europeană. Europa este un proiect de pace, iar Moldova este parte din acest proiect. Aveți un drum clar în față, iar noi, polonezii, vă vom fi alături, pentru ca fiecare moldovean să trăiască în siguranță, în prosperitate și cu demnitatea pe care o merită”.

„Astăzi vă spun ca un bun prieten al Republicii Moldova: ceea ce ați obținut este un rezultat impresionant al curajului și al muncii voastre. Apărați-l cu aceeași hotărâre și sprijiniți-o pe lidera voastră, care este și lidera tuturor europenilor liberi. La mulți ani, Moldova!”, a declarat Donald Tusk.

UE va fi mai puternică împreună cu Moldova

Și Emmanuel Macron, președintele Franței, a vorbit tot în limba română, afirmând că „Moldova face deja parte din familia europeană”.

„Am venit să vă transmit mesajul de prietenie din partea poporului francez, care admiră lupta voastră pentru democrație și justiție. Faceți parte deja din familia europeană și puteți conta pe sprijinul și respectul Europei. Europa înseamnă unitate în diversitate, respectul tuturor identităților și culturilor. UE va fi mai puternică împreună cu Moldova. Iar Moldova va fi și ea în Europa mai puternică. Împreună vom scrie un nou capitol din istorie”, a declarat președintele Franței.

Alegeri parlamentare Republica Moldova 2025

Alegerile parlamentare programate pe 28 septembrie în Republica Moldova sunt mai importante decât celelalte organizate până acum, deoarece există riscul pierderii independenței și transformării statului „într-un alt Belarus”, în locul continuării procesului de aderare la Uniunea Europeană, avertizează scriitorul, jurnalistul și comentatorul politic Nicolae Negru într-un interviu acordat pentru Libertatea.

„(…)Da, alegerile parlamentare din 28 septembrie sunt cruciale, mai importante decât altele de până acum, fiindcă există riscul să pierdem independența și să fim mobilizați carne de tun în armata rusă, ca să luptăm împotriva Ucrainei.

