Eroul din Spania: Un polițist s-a aruncat în apă pentru a salva copilul unui migrant de la înec

Copilul este unul din miile care fac, alături de părinții lor, trecerea periculoasă direct prin apă pentru a ajunge din Maroc în enclava spaniolă Ceuta.

În jur de 8.000 de migranți, dintre care 1.500 de minori, au traversat marea din Africa în Spania în ultimele două zile, potrivit oficialilor spanioli. Mulți dintre acești copii au avut nevoie de intervenția ofițerilor de la frontieră pentru a fi salvați din apă.

4.000 dintre ei au fost întorși înapoi de ofițerii de frontieră, dar minorii rămân în grija părții spaniole.

Povestea copilului salvat

„Eram în apă, atenți la toți cei care credeam că se pot îneca. Am văzut o femeie cu un fel de plutitor de jucărie stând pe linia de plutire. La început, am crezut că pe spate ducea un rucsac cu haine în care să se schimbe, până când i-am văzut capul. Bebelușul era în apă. Am fugit spre ei. Partenerul meu, cu o vestă de salvare, a ajutat-o pe mamă și eu am luat copilul. De vreme ce micuța creatură era atât de umedă, atât de rece și atât de palidă, fără să mă uit la altceva, am zburat peste tot cât mai repede posibil, purtând bebelușul în frâu, astfel încât să nu atingă apa, pe cât posibil, până la plajă, unde erau ofițerii Crucii Roșii, care l-au ajutat imediat”, a povestit Juanfran pentru niusdiairo.es.

Foto: Twitter/Guardia Civil

Polițistul a spus că se confruntă cu astfel de operațiuni de salvare zilnic, pentru că migranții aduc cu ei copii cu vârste fragede. Și mulți dintre adulți au nevoie însă să fie salvați, pentru că rămân fără vlagă în timp ce înoată și ajung la un pas de înec.

„A trebuit să ajutăm foarte mulți, pentru că se înecau. Există tineri și adolescenți pe care îi vedeți trecând cum pot, dar puțini sunt înotători adevărați. Nici nu putem scoate pe toată lumea, pentru că sunt prea mulți oameni în același timp. Trebuie să fim atenți la cei care ar putea să se înece sau se află în pericol”, explică bărbatul.

Sute de copii de migranți sunt salvați zilnic de ofițerii spanioli | Foto: Guardia Civil

Criza migranților

Enclavele spaniole Ceuta și Melilla sunt o atracție pentru migranții africani care doresc să înceapă o nouă viață în Europa. În ultimele două zile s-au atins recorduri, mii de migranți trecând zilnic din Maroc în Spania.

Trupele spaniole au fost dislocate pe plajă pentru a ajuta poliția de frontieră la punctul principal de intrare din Ceutei – Tarajal, în partea de sud a enclavei.

Începând cu secolul al XVII-lea, atât Ceuta, cât și Melilla au fost sub stăpânirea spaniolă, deși sunt revendicate de mult de Maroc. Orașele portuare formează acum singura frontieră terestră a UE cu Africa. Au statut semiautonom, la fel ca unele regiuni din Spania continentală.

