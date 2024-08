Etna, unul dintre cei mai activi vulcani din lume, a trimis un imens nor de cenuşă şi gaze vulcanice până la o înălţime de 9.500 de metri.

Particule de cenuşă au acoperit avioanele şi pistele de pe aeroportul din Catania, astfel că autorităţile aeroportului au anunţat că au suspendat operaţiunile până la ora 18:00.

Serviciile normale vor fi reluate odată ce infrastructura va deveni din nou operabilă, au precizat autorităţile aeroportuare.

„Pasagerii sunt rugaţi să nu se deplaseze la aeroport înainte de a verifica starea zborului lor”, a indicat aeroportul din Catania, adăugând că întârzierile pot fi considerabile.

De asemenea, un praf de culoare gri închis a acoperit casele şi străzile din Catania.

Etna, cu o înălţime de circa 3.350 de metri, este cel mai mare vulcan activ din Europa. Vulcanul erupe regulat şi este monitorizat constant, erupţiile sale spectaculoase atrăgând un număr mare de spectatori.

