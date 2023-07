„Erupția are loc într-o mică depresiune chiar la nord de Litli Hrútur, din care iese fum în direcția nord-vest”, a precizat biroul.

Imaginile care circulă în presa locală arată un nor masiv de fum care se ridică din pământ, precum și un flux substanțial de lavă.

Fumul putea fi văzut de pe drumul care leagă capitala de aeroportul internațional, iar oamneii au coborât din mașini pentru a face fotografii.

Right now, Iceland is experiencing a new volcanic eruption!



The scene is like a gateway to another world… 🤯



Credit: shots(dot)am on IG

Source: IG#volcano pic.twitter.com/Hk853glr1K