„Am promis că, până la final de luna martie, se face o modificare a acestei ordonanţe. Partea de bănci, mâine dimineaţă, am o discuţie la Ministerul de Finanţe cu reprezentanţi ai sistemului bancar, am avut şi azi cu colegi de la Banca Naţională. Mâine, eu zic că închidem modificările legate de sistemul bancar. Se schimbă taxa pe lăcomie în stimulentul pentru hărnicie. Dacă banca sau băncile, de la caz la caz, îşi asumă că vor finanţa economia noastră reală, care are nevoie de finanţare, atunci inclusiv taxa…”, a declarat Eugen Teodorovici în cadrul emisiunii România 9 de la TVR.

Ministrul a declarat că prin mecanismul pe care în propune se va ajunge ca taxa aplicată băncilor să fie zero, dacă acestea dovedesc că au finanțat companii românești. ”Am pus zero, pentru că eu nu pun taxă, am mai spus-o”, a precizat Teodorovici.

Ministrul Finanţelor a anunţat și că în aprilie ar urma ca Guvernul să aprobe o amnistie fiscală pentru companiile publice şi pentru cele private. ” „Pentru companii și pentru cele private (n.r., amnistia fiscală). Va fi valabilă pentru toți. În aprilie eu aș vrea să o putem da. Această propunere va fi foarte bine primită de mediul de afaceri”, a declarat Teodorovici.

Întrebat dacă va fi valabilă şi pentru firmele aflate în insolvenţă, el a răspuns: „Va fi valabilă pentru tot ce înseamnă… şi pentru cei care sunt în eşalonări şi reeşalonări”.

Citește și: Operează 25 DE ORE pe zi! Conform tabelelor cu programul operator al Spitalului Județean Timișoara, dr. Mihai Ionac a operat și 25 de ore într-o singură dată calendaristică

Citește mai multe despre Eugen Teodorovici și taxa pe lacomie pe Libertatea.