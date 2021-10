Aeronava, un Embraer E-175 care a decolat din Indianapolis cu destinaţia La Guardia, „a declarat o urgenţă şi a aterizat, fără incidente, ca reacţie la comportamentul unui pasager aproape de încheierea zborului”, a declarat compania într-un mesaj transmis AFP.

„La ieşirea de pe pista activă, avionul s-a oprit pe o cale de rulare şi a efectuat o evacuare de urgenţă, ca măsură de precauţie”, a precizat Republic Airways, adăugând că „pasagerul implicat în incident a fost reţinut”.

Niciunul dintre cei 78 de pasageri și cei șase membri ai echipajului de la bordul aeronavei nu au fost răniți.

Un videoclip postat pe Twitter îl arată pe bărbatul întins cu fața în jos pe asfaltul pistei în timp ce doi agenți de securitate îl imobilizează.

So the end of our flight got interesting pic.twitter.com/gdJSUUG906 — Laura (@lbrgdl) October 9, 2021

„Se uita la poze cu bombe artizanale”

Bărbatul ar fi pretins că are o bombă cu el, a declarat Thomas Topousis, purtătorul de cuvânt al Autorității Aeroportuare din New York și New Jersey. Alarma a fost falsă.

O femeie care stătea lângă bărbat, în avion, a declarat pentru New York Post că persoana suspectă a „cronometrat” zborul după ce a decolat. „Se uita la fotografii cu ceea ce păreau a fi bombe artizanale. Apoi, spre finalul zborului, a devenit foarte neliniștit și agitat”.

Iar pasagerul Fawad Khuja a descris scenele dramatice ale evacuării de urgență: „Oamenii strigau: Bombă, bombă, bombă! Diapozitivul s-a deschis și am sărit. Toată lumea a fugit. În acea panică, au fost și oameni răniți pe tobogan. Cădeau în stânga și în dreapta”.

Citeşte şi:

Mărturia unor românce din La Palma, după erupția vulcanului: „Ne-am trezit cu Garda Civilă la ușă, că avem 15 minute să plecăm”

„Nu pot să trag aer de la durere”. Intervenția unui echipaj SMURD la un pacient cu COVID, filmată de un medic din Cluj

Inteligența artificială, pusă pe urmele fraudatorilor în SUA. În Olanda, procedura a fost declarată ilegală în instanță

PARTENERI - GSP.RO „Am rămas marcată ce îi plăcea..” O fostă amantă a lui Cristiano Ronaldo, dezvăluiri fără perdea: „Mi-am îndeplinit o fantezie cu el”

Playtech.ro ȘOC! Un actor român internat cu covid-19 a murit. Era cunoscut pentru filmul ...

Observatornews.ro Tânăr aruncat în cap şi călcat în picioare de un individ, în fața unui club din Brașov. Tatăl victimei: ”Soţia a leşinat când a văzut filmarea”

HOROSCOP Horoscop 10 octombrie 2021. Săgetătorii se simt copleșiți de mulțimea problemelor pe care trebuie să le rezolve

Știrileprotv.ro Cine NU este obligat să poarte mască în aer liber în România

Telekomsport A fost abuzată sexual în repetate rânduri. Prezentatoarea TV care a trecut printr-un coşmar

PUBLICITATE Tratează imperfecțiunile pielii cu UFO2! Rezultate în 2 MINUTE!