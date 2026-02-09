Constatarea inspectorilor ANAF la firmele lui Bădălău

În februarie 2026, Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a finalizat verificările asupra unui operator economic din Giurgiu, activ în extracția și comercializarea materialelor de construcții.

S-a constatat o sustragere de la plata impozitului pe profit și TVA în valoare totală de 12.466.395 de lei, conform unui comunicat oficial ANAF.

Inspectorii au analizat activitatea companiei în perioada 2022–2025. Aceasta a exploatat și comercializat 500.692 mc de agregate minerale (echivalentul a 811.121 de tone) fără a le înregistra în contabilitate, obținând venituri totale de 32.406.372 de lei. În urma vânzărilor nedeclarate, prejudiciul adus bugetului de stat a fost estimat la 11.342.231 de lei, din care 6.157.211 lei reprezintă TVA, iar 5.185.020 de lei impozit pe profit.

În aprilie 2025, societatea a vândut două imobile din patrimoniu fără a declara și achita impozitul pe profit și TVA aferente, prejudiciul fiind de 1.124.164 de lei (670.741 de lei impozit pe profit și 453.423 de lei TVA). Totodată, inspectorii au constatat că operatorul economic a continuat exploatarea agregatelor minerale după expirarea permisului, valabil până la 17 iunie 2023. Redevența datorată pentru cantitatea exploatată ilegal, estimată la 1.401.938 de lei, urmează să fie recuperată.

Pentru recuperarea prejudiciului, ANAF a dispus măsuri asigurătorii asupra bunurilor mobile și imobile ale companiei verificate. În acest context, instituția subliniază importanța respectării legislației fiscale și reiterează angajamentul său de a combate evaziunea fiscală și a asigura echitatea fiscală.

Legătura firmelor vizate de ANAF cu familia Bădălău

Surse apropiate anchetei indică faptul că firmele implicate aparțin familiei lui Niculae Bădălău, fost președinte executiv al PSD și influent baron local.

Printre cele mai cunoscute companii din portofoliul familiei se numără NBG Srl și ABI Agregate, care au obținut contracte importante cu autorități de stat, inclusiv Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR).

Niculae Bădălău, alături de fiul său Gabi, a construit un adevărat imperiu în domeniul exploatării materialelor de construcții, profitând de resursele naturale ale județului Giurgiu și de poziționarea strategică a acestuia, în apropiere de București și de mai multe autostrăzi.

În trecut, Bădălău a fost implicat într-un dosar de corupție, fiind reținut preventiv. Deși a fost inițial condamnat, Curtea de Apel a decis rejudecarea cazului.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE