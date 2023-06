„Fără să tragem un foc de armă, am ocupat clădirea sediului central. Nu am intervenit în activitatea niciunei persoane”, a declarat Prigojin, într-un mesaj audio pe Telegram.

Prigojin a spus că oamenii săi au fost însă atacaţi în drum spre Rostov.

„De ce ne susţine ţara? Pentru că mărşăluim pentru dreptate. Am fost atacați de la început de artilerie și apoi de elicoptere, iar noi am trecut fără un singur foc de armă. Nu ne-am atins de niciun cetățean. Nu am ucis nicio persoană pe drum”, a adăugat Prigojin.

Cu toate acestea, presa rusă de stat a relatat că mai multe focuri de armă și o explozie au fost auzite în fața sediului central al Districtului Militar Sud.

„Sunetele de explozii și împușcături la sediul central al Districtului Militar Sud, cel mai probabil, au fost fie o petardă, fie un pachet exploziv, ei (luptărorii Wagner, n.r.) l-au aruncat în aer pentru a speria civilii și pentru ca aceștia să se îndepărteze de zona cordonului”, a declarat Vladimir Rogov, un oficial de rang înalt numit de Rusia în regiunea ocupată ucraineană Zaporojie.

Evgheni Prigojin a declarat război conducerii militare a Rusiei și a anunțat că a preluat controlul orașului Rostov pe Don, aflat la 1.000 de kilometri de Moscova. Wagner a ajuns și în Voronej, la 400 de kilometri de capitala Rusiei, potrivit mai multor surse.

