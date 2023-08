EXCLUSIV. Cum vrea România să atragă turiști britanici în stațiunile balneare: promovare pe BBC, toate clipurile sunt produse de Charlie Ottley

România a avut la dispoziție în ultimul an peste 1,5 milioane de euro pentru mai multe proiecte privind promovarea turismului. Toate au eșuat, o recunoaște chiar Daniel Cadariu, fost ministru al turismului, într-o declarație pentru Libertatea.



Cele patru proiecte vizau: promovarea imaginii României într-un clip TV difuzat în statele europene, o campanie internă pentru atragerea turiștilor, o campanie cu influenceri și platforma Romania.travel.

Singurul proiect demarat de fostul ministrul Cadariu și care are totuși șanse foarte mari să fie realizat în perioada următoare este cel privind promovarea imaginii României pe BBC.

Secretarul de stat Lucian Rus, din Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, susține, într-o declarație pentru Libertatea, că negocierile se află în faza finală, iar contractul cu BBC ar trebui semnat în cel mult două săptămâni.

„Ne dorim ca prin această campanie de promovare cu BBC să fim cât mai prezenți pe piața din Marea Britanie pentru atragerea de turiști. Dorim să promovăm destinația turistică România cât mai puternic”, a declarat Rus pentru Libertatea.

Secretarul de stat Lucian Rus, din Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului. Foto: Facebook

În draftul de contract cu BBC sunt prevăzute opt clipuri de prezentare a României turistice. Patru clipuri au o durată de 30 de secunde, iar alte patru sunt de un minut.

50.000 de euro pentru clipurile lui Charlie Ottley

Lucian Rus a precizat că România, prin Ministerul Economiei și Turismului, va cumpăra clipurile de la regizorul și jurnalistul Charlie Ottley, care le-a realizat în colaborare cu BBC.

„Pentru cele opt clipuri, Charlie Ottley va încasa de la Ministerul Economiei și Turismului 50.000 de euro. Noi ne bazăm pe experiența lui și pe interesul lui a de promova România. Cred că va avea în vedere și legăturile regelui Charles cu România, știind că regele Charles este unul dintre ambasadorii României ca destinație”, a dezvăluit secretarul de stat responsabil cu turismul.

Charlie Ottley. Foto: Facebook

BBC va primi, conform contractului, 100.000 de euro pentru difuzarea clipurilor de promovare a României.

„Ne interesează să promovăm partea balneo”

Campania TV se va desfășura pe postul britanic între 16 octombrie și 19 noiembrie 2023, dacă se va ajunge la un acord final între cele două părți.

„Ne interesează să promovăm partea balneo, tot ce înseamnă turismul balneo, să atragem turiști din Marea Britanie. De asemenea, partea de turism cultural, dar și agroturismul”, a dezvăluit Lucian Rus pentru Libertatea.

Turiștii britanici ar urma să fie atrași și prin participarea României la târgul de turism de la Londra, care se va desfășura între 6-8 noiembrie.

Cine a pus piedici?

Primul care a anunțat un contract cu BBC pentru promovarea turismului din România a fost Daniel Cadariu, fost ministru al turismului. Proiectul acestuia prevedea că toate clipurile de prezentare să fie realizate de TVR, nu de Charlie Ottley.

„După ce au negociat niște condiții cei de la Direcția de Turism cu BBC, ei (n.r. – BBC) au venit cu impunerea unor condiții care nu se potriveau cu legislația noastră. Singura problemă e că aveau condiții impuse în contract care nu puteau fi acceptat de partea română. Sumele erau alocate, totul era negociat. Clipuri aveam noi pregătite, cu ajutorul TVR”, a declarat Cadariu pentru Libertatea.

Daniel Cadariu, fost ministru al turismului. Foto: Hepta

Contractul nu a primit însă avizul reprezentantului Ministerului de Finanțe în Ministerul Turismului, ceea ce în titulatura oficială poartă numele de controlul financiar preventiv.

Surse din minister susțin că o problemă a fost legată chiar de cine va realiza videoclipurile. BBC a insistat și atunci pentru Charlie Ottley.

„Ne doream să avem clipuri în mai multe țări, că e comunitatea mare de români. Noi am încercat și achiziții publice, dar au fost respinse achizițiile de persoana desemnată de Ministerul de Finanțe. Același motiv a fost și pentru care nu au funcționat campaniile cu influenceri și pe televiziunile naționale”, a spus Cadariu pentru Libertatea, susținând că toate demersurile sale au fost blocate de funcționarii din minister sau de cei de la Finanțe.

Actualul secretarul de stat Lucian Rus (PSD) a declarat că a fost luat ok-ul de la controlul financiar preventiv (n.r. – Ministerul de Finanțe), dar că se lucrează la ultima etapă privind omogenizarea condițiilor cu BBC.

„Facem toate diligențele necesare să îl semnăm și să îi dăm drumul”, a afirmat, pentru Libertatea, secretarul de stat.

Actuala conducere a ministerului nu știe nimic de clipurile realizate de TVR pentru a fi promovate pe BBC.

Șapte state-țintă pentru a atrage turiști în România

Marea Britanie este prima pe listă, dar ministerul are în vedere și alte state în care să fie promovată România turistică.

Germania, Franța, Spania, Italia, Polonia și Israel sunt următoarele ținte ale României de unde să atragă turiști, potrivit Ministerului Economiei și Turismului.

Până la sfârșitul anului ar trebui să fie finalizată și cercetarea de piață privind ce segment de public trebuie atras din fiecare țară.

Pe modelul BBC, va trebui să avem campanii de promovare în fiecare țară-țintă. În fiecare țară dorim un clip special. Lucian Rus, secretarul de stat la Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului:

Delta Dunării este o destinație care urmează să fie promovată insistent, dar și zona de mănăstiri sau festivalurile care se desfășoară în România.

„Publicul care vine o zi sau două la festival dorim să îl mai ținem două-trei zile să descopere România. Turismul de festival poate să fie combinat cu turismul de city-break”, a spus Lucian Rus.

Cum s-a ajuns de la campania cu influenceri la jurnaliști străini

Fostul ministru Cadariu anunța, în august 2022, demararea unei campanii de 100.000 de euro prin care influencerii să promoveze România. Ea nu a fost realizată vreodată, tot din cauza problemelor din minister, susține Cadariu.



Discuțiile au vizat modul în care se poate cuantifica rolul influencerilor în atragerea de turiști, numărul de vizualizări. Încă o dată, a existat o problemă între Ministerul Turismului de la acea dată și cel de Finanțe, iar totul „s-a blocat și tărăgănat”, după cum descrie situația fostul ministru al turismului.

Noua campanie, gândită la nivelul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, se va derula în 2024 și are o valoare de 1.000.000 de lei (aproximativ 200.000 de euro).

„S-a decis să mergem pe campanii de promovare cu jurnaliști străini. Jurnaliștii vor merge câteva zile să vadă frumusețile locului, apoi să promoveze România prin articolele pe care le scriu. Încercăm să aducem jurnaliștii din cele șapte țări-țintă. Spre exemplu, din Israel, aducem jurnaliști pentru turism religios, vizitează rutele bisericilor fortificate sau mănăstirile din Moldova. Văd rutele, obiectivele, după care se întorc în țara lor și scriu articole de promovare în care să relateze frumusețile țării noastre, avantajele pe care le găsesc și să promoveze România”, a explicat cum s-ar derula programul Lucian Rus.

Întrebat dacă jurnaliștii străini vor fi obligați să scrie pozitiv sau articole publicitare, după ce au primit anumite avantaje din partea părții române, precum cazare, mâncare, transport, oficialul susține că nu se va impune o astfel de clauză.

Din fiecare țară-țintă ar urma să fie contactați și invitați în România câte 5-10 jurnaliști.

Litoralul, promovat printr-un contract de 75.000 de lei cu Realitatea TV

Ministerul Economiei și Turismului derulează în luna august un contract de promovare a litoralului cu postul Realitatea TV.

„Campania se desfășoară între 9 și 29 august, pe litoral, și costă 75.000 de lei”, a precizat Lucian Rus.

O a doua campanie pe televiziuni, pentru atragerea turiștilor din România, este pregătită pentru lunile de iarnă, în noiembrie și decembrie.

„Avem un buget între 50.000 de euro și 100.000 de euro în total pentru toate televiziunile pentru promovare domeniu schiabil. Discutăm ce posturi de televiziune identificăm, va fi o campanie cu clipuri făcute la minister”, a declarat secretarul de stat.

Strategia pentru turism, realizată în 2018, pusă acum în dezbatere publică

Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului a pus în dezbatere publică și strategia privind turismul. Chiar dacă suntem în 2023, strategia este din 2018 și a fost realizată cu Banca Mondială. Ea nu a fost pusă până în prezent în dezbatere publică, susțin surse din minister.

„Este strategia din 2018, pe care am încercat să o mai updatăm, am trimis-o spre toate asociațiile antreprenoriale din turism”, a recunoscut și Lucian Rus.

Surse guvernamentale au dezvăluit că nu au primit până acum puncte de vedere din partea operatorilor din turism asupra strategiei.

Rus a precizat că logo-ul României, frunza din perioada Elenei Udrea, nu va fi schimbat.

În schimb, a insistat asupra importanței apariției OMD-urilor.



Organizațiile de Management pentru Destinații (OMD), parteneriat public – privat, sunt prevăzute de peste un deceniu, dar abia acum se organizează. Rolul lor va fi și acela de a promova România în exterior. Pentru înființarea acestora există și un jalon în PNRR.

Până ca noile planuri ale Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului să devină realitate, situația rămâne în continuare la fel: România nu are un site dedicat promovării în exterior, nu are o strategie pe termen mediu și lung și nu are un clip oficial de prezentare.

