Victimele au fost împușcate în ceafă

În înregistrările video difuzate duminică seara se văd cel puțin cinci indivizi înarmați și mascați, trei bărbați palestinieni legați la ochi, îngenuncheați, și o mulțime numeroasă.

Unul dintre atacatori declară: „S-a decis pedeapsa cu moartea pentru toți colaboratorii”, după care victimele sunt împinse la pământ și împușcate în ceafă. Mulțimea aclamă Brigăzile Qassam, aripa armată a Hamas.

Un oficial din aparatul de securitate al administrației Hamas din Gaza a precizat pentru Reuters că execuțiile au fost puse în practică de „Camera de Operațiuni Comune a rezistenței palestiniene”.

Cazurile în care execuțiile publice din Gaza sunt filmate rămân rare. În trecut, au existat relatări privind folosirea violenței de către Hamas împotriva opozanților. În luna mai, patru palestinieni ar fi fost executați pentru jefuirea unor camioane cu ajutoare.

„Colaborator de rang înalt”

În filmările recente, unul dintre bărbații înarmați îl identifică pe Yasser Abu Shabab ca fiind un „colaborator de rang înalt”.

Acesta provine dintr-un clan influent, despre care se spune că ar fi fost înarmat de Israel și care operează în Rafah, zonă aflată sub control militar israelian. Clanul s-a prezentat ca o forță de opoziție la Hamas.

Recomandări Măcelul mut al câinilor din Măgurele, Ilfov: „Poliția Animalelor, Protecția Animalelor te dau așa, de la unul la altul”

În iulie, premierul israelian Benjamin Netanyahu a confirmat că Israelul sprijină cu arme clanuri din Gaza ostile Hamas. Totuși, Abu Shabab a negat public că gruparea sa ar fi primit arme israeliene.

Hamas ar fi pierdut mare parte din controlul Fâșiei Gaza

În aceeași perioadă, un oficial de rang înalt din forțele de securitate ale Hamas declara pentru BBC că organizația și-a pierdut mare parte din controlul asupra Fâșiei Gaza, iar clanurile armate umplu acest vid.

Gruparea lui Abu Shabab și-a promovat recrutările pe rețelele sociale, potrivit Reuters. Surse locale au relatat că și alte grupuri anti-Hamas au apărut în nordul Gazei și lângă Khan Younis, în sud.

Între timp, armata israeliană și-a continuat operațiunile în orașul Gaza, anunțând distrugerea infrastructurii Hamas și eliminarea unei celule care atacase soldați israelieni, rănind un ofițer.

Obiectivele declarate rămân eliberarea ostaticilor și neutralizarea celor circa 3.000 de luptători din ceea ce Israelul descrie ca „principala fortăreață” Hamas.

Situație „cataclismică” în orașul Gaza

Totuși, atacul asupra celei mai mari zone urbane din Gaza – locuită de un milion de oameni și afectată recent de foamete – a generat critici internaționale.

O purtătoare de cuvânt a ONU a descris situația din oraș drept „cataclismică”, menționând că, deși mulți civili s-au refugiat spre sud, sute de mii rămân încă acolo.

Ofensiva israeliană a fost declanșată după atacul Hamas din 7 octombrie 2023 asupra sudului Israelului, soldat cu aproximativ 1.200 de morți și 251 de persoane luate ostatice.

De atunci, potrivit ministerului sănătății din Gaza, controlat de Hamas, cel puțin 65.344 de palestinieni au fost uciși în bombardamentele israeliene.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE