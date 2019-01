UPDATE: Bilanțul a crescut la 20 de răniți, dintre care doi se află în stare gravă.

„200 de pompieri au fost mobilizați, precum și 100 de polițiști”, a declarat ministrul francez de Interne, Chirstophe Castaner, care a mers la fața locului. De altfel, mai mulți pompieri se aflau în zonă verificând o scurgere de gaze, atunci când a avut loc explozia, care ar fi avut aceeași cauză.

„Situația este momentan sub control”, a mai precizat ministrul francez.

Pe străzile din apropiere, numeroși turiști au fost evacuați din hotelurile aflate în apropiere, în arondismentul 9 din Paris, notează presa franceză. Alți oameni au ieșit îmbrăcați sumar sau în pijamale, deoarece explozia a avut loc la primele ore ale dimineții.

Cel puțin 15 persoane au fost rănite și transportate la spital, potrivit BFMTV. Totodată, deflagrația a fost atât de puternică încât geamurile clădirilor din apropiere au fost spulberate.

„Dormeam când am auzit o bubuitură puternică! Ferestrele clădirii s-au spart, așa că am coborât imediat. Am văzut că este brutăria în flăcări”, a povestit un martor, pentru presa franceză.

Pompierii au intervenit pentru a stinge incendiul provocat de explozie, în timp ce autoritățile au stabilit un perimetru de securitate, iar oamenii au fost sfătuiți să nu se apropie.

Foto: Twitter.com



Citește și:

VIDEO | Bolnavul de sub oraș. RADET se îndatorează cu doi euro pe secundă! Are o gaură în vistierie de 1 miliard de euro