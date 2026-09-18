O explozie puternică, însoțită de o lumină intensă, a fost semnalată vineri dimineață în apropierea municipiului Chișinău, în zona localității Colonița. Poliția din Republica Moldova caută cu drone locul exact al incidentului și obiectul care ar fi provocat deflagrația.

Explozie lângă Chișinău

O explozie puternică a fost semnalată la Serviciul 112 vineri dimineață, în satul Colonița, în direcția localității Tohatin, ambele din municipiul Chișinău. Șeful Inspectoratului General al Poliției din Republica Moldova, Viorel Cernăuțeanu, a confirmat producerea unei explozii în zona localității Colonița, însoțită de o lumină puternică. Deocamdată însă, autoritățile nu au identificat obiectul care ar fi provocat deflagrația și nici locul exact al incidentului.

„Cu adevărat, a fost o explozie, însoțită de un focar, de o lumină puternică. Ce a fost, încă nu putem confirma în detalii despre obiectul care a fost”, a declarat Viorel Cernăuțeanu.

Poliția caută cu drone locul exploziei

Potrivit șefului IGP, polițiștii au intervenit inițial în zonele indicate de persoanele care au apelat la 112 și au început acțiunile de localizare și identificare.

Până în acest moment însă, locul exploziei nu a fost găsit, relatează News.ro, care citează presa din Republica Moldova. „La acest moment, au fost scoase echipe suplimentare, au fost scoase echipele de drone, ca să vedem cel puțin locația, traiectoria unde a fost acest atac”, a precizat Viorel Cernăuțeanu.

Bubuitura puternică a fost auzită în jurul orei 04:20, în zona de sud-vest a satului Colonița, spre Tohatin. Mai mulți cetățeni au sesizat incidentul prin intermediul Serviciului 112.

Polițiștii au efectuat verificări în localitățile Colonița și Humulești, iar ulterior, căutările au fost extinse și în Dolinnoe și Maximovca. Până în prezent, autoritățile nu au descoperit obiecte, urme de explozie sau alte elemente care să prezinte un pericol pentru populație.

Poliția le cere oamenilor să nu atingă obiecte suspecte

Poliția din Republica Moldova îi îndeamnă pe cetățenii care observă obiecte sau fragmente suspecte să nu se apropie de acestea și să nu le atingă, ci să apeleze imediat Serviciul 112.