Citește factura în ordine. Iată de unde începi

O parte semnificativă din forma și conținutul facturii este reglementată de ANRE, ceea ce înseamnă că multe informații afișate sunt obligatorii. Totuși, nu trebuie să le citești pe toate. Sunt câteva elemente esențiale care îți dau imaginea completă.

1. Soldul locului de consum

Primul lucru care îți sare în ochi este valoarea de plată. Aceasta îți arată situația locului tău de consum la momentul emiterii facturii: dacă ai o sumă de plată, dacă există restanțe sau dacă ai bani achitați în avans.

Dacă ai un sold în avans, acesta se scade automat din valoarea facturii. Dacă există un sold restant, se adaugă la suma curentă. E primul număr care îți spune dacă ești la zi sau nu.

2. Perioada și consumul facturat

Fiecare factură acoperă o anumită perioadă, de obicei aproximativ o lună, trei luni în cazul facturii de regularizare. Verificând acest interval, înțelegi imediat pentru ce perioadă a fost calculată valoarea de plată.

Consumul facturat poate fi real sau estimat. Consumul real se bazează pe indexul citit de Operatorul de Distribuție la fiecare trei luni sau pe autocitirea transmisă de tine. Consumul estimat apare atunci când nu există un index disponibil pentru perioada respectivă.

Consumul estimat este preluat din „convenția de consum” pe care ai semnat-o cu furnizorul. Dacă factura de estimare e prea mare sau prea mică față de consumul tău obișnuit, e cazul să actualizezi convenția, astfel, consumul facturat va fi cât mai apropiat de cel real și nu vei avea surprize la factura de regularizare.

3. Intervalul de transmitere a indexului

Pe factură găsești și perioada în care poți transmite indexul de pe contor. Este important să respecți acest interval, indexul transmis în afara lui nu poate fi luat în calcul pentru factura curentă.

Cea mai rapidă metodă este transmiterea autocitirii din contul E.ON Myline, unde poți vedea în același loc istoricul de consum, facturile emise și soldul actual.

Recomandăm să transmiți indexul prin autocitire lună de lună chiar dacă e lună de citire de către Distribuitor, chiar dacă deții un contor smart la locul de consum și chiar dacă ești prosumator. Astfel ai întotdeauna o variantă de rezervă pentru o factură reală, în cazul în care alte sisteme nu funcționează.

4. Prețul energiei – din ce e format sau cât te costă 1 kilowatt-oră

Suma finală de pe factură nu reprezintă doar energia consumată. Prețul este compus din mai multe componente, unele reglementate la nivel național.

La energia electrică apar componente precum energia activă, tarifele de transport și distribuție, serviciile de sistem, certificatele verzi, contribuția pentru cogenerare, acciza, contribuția CfD și TVA.

La gazele naturale, prețul include costul de achiziție, prețul de furnizare, tarifele de distribuție, transport și înmagazinare, accizele și TVA.

Toate aceste informații sunt afișate transparent pe factură, astfel încât să poți vedea exact cum se formează prețul kilowatt-oră pe care îl plătești. Pe factura de gaz găsești chiar și formula de transformare a volumului – metri cubi în energie consumată, adică kilowatt-oră.

5. Cum plătești factura fără comision sau alte taxe

Verifică mai întâi termenul de plată – scadența până la care poți achita fără să riști penalități sau întreruperea alimentării. Apoi plătești.

E.ON îți pune la dispoziție mai multe metode de plată, fără comision de procesare din partea noastră. Cea mai simplă, sigură și rapidă rămâne plata online din contul E.ON Myline: card bancar, câteva secunde, confirmare imediată. Eviți și eventualele erori de procesare.

Dacă preferi plata în numerar la parteneri de plată, verifică înainte dacă procesatorul respectiv aplică propriile comisioane

E.ON nu percepe comision, dar unii parteneri pot: există locații care taxează încasarea cash a facturilor de utilități. De ce să plătești extra? Recomandăm plata online sau la automatele bancare, cu 0 lei comision suplimentar.

Pentru orice metodă de plată ai nevoie de trei informații: codul de încasare, valoarea de plată și numărul facturii. Le găsești pe prima pagină a facturii.

Pe scurt

Știi acum ce contează cu adevărat pe factura de consum. Dacă vrei să elimini complet surprizele la următoarele, trei obiceiuri simple fac diferența:

  1. Transmite indexul autocitit lună de lună – ca să plătești doar ce ai consumat
  2. Activează factura electronică – o primești pe e-mail în ziua emiterii, fără întârzieri sau rătăciri
  3. Plătește online – plătești exact cât trebuie, fără erori și fără taxe suplimentare

Sursa foto: E.ON

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