Proiectul vizează, totodată, conexiunea cu Autostrada Unirii A8 și marchează construirea primilor kilometri de autostradă pe teritoriul Republicii Moldova, relatează Agerpres.

Ministrul moldovean al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, a subliniat importanța acestui proiect pentru relațiile bilaterale.

„Construcția noului pod rutier peste Prut, între Ungheni (R. Moldova) și Ungheni (România), este unul dintre cele mai importante proiecte de conectivitate între Republica Moldova și România din ultimii 60 de ani”, a declarat oficialul miercuri.

Potrivit lui Bolea, acordul actualizat va înlocui documentul semnat în 2022, integrând noile cerințe apărute în timpul implementării proiectului.

El a punctat că documentul „creează cadrul necesar pentru realizarea acestui obiectiv strategic” și include extinderea investițiilor în infrastructura adiacentă, cu utilizarea fondurilor europene.

Podul de la Ungheni, care va lega direct drumurile de pe ambele maluri ale Prutului, reprezintă un pas important pentru dezvoltarea relațiilor economice și comerciale dintre cele două țări.

Prin realizarea acestui proiect, se va îmbunătăți conexiunea Republicii Moldova cu Uniunea Europeană, se va reduce timpul de traversare a frontierei, va fi facilitat comerțul și vor fi create noi oportunități pentru investiții și dezvoltare economică în regiunea Ungheni, a mai adăugat ministrul.

Proiectul podului de la Ungheni face parte din AUtostrada Unirii A8. Tronsonul aflat pe partea română va avea o lungime de 15,5 kilometri și va include aproximativ 5 kilometri de autostradă construiți pe teritoriul Republicii Moldova, fiind primii kilometri de autostradă realizați în țară.

Memorandumul pentru coordonarea implementării acestui proiect transfrontalier va fi semnat joi, 2 iulie 2026, la București.

Acesta va consolida cooperarea dintre cele două state pentru finalizarea segmentului de autostradă ce va asigura conexiunea dintre Republica Moldova și Autostrada Unirii A8 din România, informează Radio Chișinău.

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