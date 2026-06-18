Apartamentul unde locuia familia respectivă a fost grav avariat, după cum a constatat și președintele Nicușor Dan, sosit în vizită la fața locului. Șeful statului a vizitat atunci și spitalele din Galați unde erau internați femeia și băiatul de 14 ani, care suferiseră arsuri de gradele I și II după explozia dronei.

Prefectura Galați: 51 de fișe de evaluare a pagubelor

Libertatea a întrebat Prefectura Galați ce pagube au fost constatate în urma incidentului și ce ajutoare au fost stabilite pentru persoanele fizice și juridice implicate. Comisia de evaluare a pagubelor, se precizează în răspunsul pentru ziar, a fost formată din reprezentanți ai Consiliului Județean Galați, Inspectoratului de Stat în Construcții Galați, Inspectoratului pentru Situații de Urgență Galați, Primăriei Galați și Instituției Prefectului Galați.

„În perioada 02.06.2026 – 05.06.2026, comisia a evaluat pagubele semnalate de persoanele fizice, persoanele juridice și asociațiile de proprietari afectate de incident, fiind întocmite 51 de fișe de evaluare, după cum urmează: 39 de fișe pentru persoane fizice, 1 fișă pentru o persoană juridică, 11 fișe pentru asociațiile de proprietari ale căror scări de bloc au fost afectate”, se arată în documentul de la Instituția Prefectului Galați.

Evaluarea „nu a avut ca obiect stabilirea unei valori financiare a pagubelor”, menționează răspunsul pentru Libertatea, ci “determinarea gradului de afectare a imobilelor și bunurilor”. De aceea, „Prefectura nu deține o evaluare valorică a prejudiciilor produse”.

Câte 1.000 de lei pentru persoanele evacuate mai mult de 24 de ore

Ajutoarele bănești au fost acordate pe baza Hotărârii de Guvern nr. 417 din 3 iunie 2026. Banii au provenit din „creditele de angajament și creditele bugetare aprobate cu această destinație în bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale pentru anul 2026, în limita sumei de 1.000 mii lei”.

Conform hotărârii citate, familia al cărei apartament a fost avariat în proporție de peste 75 la sută, „dar nu distrus integral”, are dreptul la un ajutor de 25.000 de lei (aproximativ 4.800 de euro, la cursul la zi euro – leu). Acești bani sunt acordați „pentru acoperirea pagubelor materiale produse locuinței”, explică Prefectura Galați.

De asemenea, fiecare persoană evacuată mai mult de 24 de ore, după explozie, primește 1.000 de lei (în jur de 190 de euro). Prin urmare, „în cazul acestei familii, cuantumul total al sprijinului financiar va fi de 27.000 de lei (n.red. – în jur de 5.200 de lei”, scrie Prefectura Galați.

Deși valoarea financiară a pagubelor nu a fost stabilită și nu este cunoscută de autoritățile locale sau centrale, Instituția Prefectului Galați susține că Primăria municipiului de pe malul Dunării „va acorda sprijin financiar pentru repararea locuințelor afectate”, fără să adauge în baza cărei legi, după care evaluare și în ce cuantum.

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Prioritățile Consiliului Local Galați: finanțarea sportului și reparațiile la biserici

Într-adevăr, primarul Ionuț Pucheanu a promis că bugetul local va suporta reparațiile la apartamentul distrus de dronă.

„Noi ne-am asumat la nivel de Consiliu Local şi de Primărie alocarea fondurilor necesare reparării apartamentului afectat. Din ce am văzut la faţa locului, nu cred că va fi o sumă foarte mare. Aşteptăm însă expertiza finală pentru a şti exact care sunt paşii de urmat”, a declarat edilul, potrivit monitoruldegalati.ro.

Ionuț Pucheanu, primarul Galațiului. Foto: Facebook – Ionuț Pucheanu

Pe ordinea de zi a viitoarei ședințe a Consiliului Local Galați, programată pentru 23 iunie, nu este inclus nici un punct legat de alocarea de fonduri pentru familia rămasă, practic, fără acoperiș deasupra capului. În schimb, sunt listate numeroase proiecte de hotărâri pentru finanțarea cluburilor sportive și a reparațiilor la biserici din municipiu.

Într-o postare pe Facebook, primarul Pucheanu i-a mulțumit Rominei Gingașu, soția lui Piero Ferrari, după ce aceasta a anunțat că dorește să ofere mamei și fiului răniți de explozia dronei un apartament complet mobiliat și utilat.

„În numele comunităţii gălăţene, îi mulţumesc doamnei Romina Gingaşu pentru un gest de o generozitate rară. Sunt fapte care nu repară doar ziduri distruse, ci şi suflete încercate. Sunt gesturi care ne arată că solidaritatea şi omenia sunt mai puternice decât orice”, a scris Pucheanu pe contul lui de Facebook.

Cereri pentru „proceduri clare de intervenție în cazul prăbușirii dronelor”

Prefectura Galați a trimis la Guvern “o situație completă privind toate categoriile de pagube produse în urma incidentului din 29 mai 2026” și a solicitat „analizarea posibilității identificării și acordării unor forme suplimentare de sprijin”.

În răspunsul pentru ziar, Instituția Prefectului Galați afirmă că a solicitat de la forurile centrale “măsuri urgente pentru creșterea nivelului de protecție a populației civile și a infrastructurii critice din județ”. Printre solicitările adresate, se numără: „dislocarea unor sisteme moderne de detecție și interceptare a dronelor în zona Galați – Brăila – Tulcea, consolidarea acoperirii radar prin identificarea țintelor de joasă altitudine, elaborarea unor proceduri clare de intervenție în cazul prăbușirii dronelor și evaluarea vulnerabilităților infrastructurilor critice din județ”.

Documentul semnat de prefectul George Toderașc indică, printre pagubele constatate, și 7 mașini avariate. Însă HG nr. 417 din 2026 nu prevede ajutoare pentru proprietarii de automobile afectați, după cum nu spune nimic nici despre costurile spitalizărilor sau șrecuperării medicale a răniților.

Cum au reacționat companiile de asigurări

Mașinile lovite de resturi căzute de pe bloc la explozia dronei sunt asigurate, la fel, locuințele ale căror geamuri s-au spart, însă companiile de asigurări au abordat, la început, diferit acordarea de daune. Unele, ca Groupama, au decis „să meargă dincolo de contract” și să achite daunele cât mai rapid.

Un comunicat al companiei citate, postat pe Facebook, confirmă că „în mod normal, riscurile asociate unui act de război, cum este cazul căderii de corpuri cu încărcătură explozibilă nu sunt asigurate, explicația fiind că nimeni nu poate previziona întinderea pagubelor sau amploarea lor, o practică comună la nivel global, nu doar în România”. Dar, afirmă Groupama, „pentru că vorbim despre un context atipic și despre o situație izolată, decizia noastră este să mergem dincolo de contract și să plătim eventualele daune asociate evenimentului, fie că vorbim despre locuințe sau mașini avariate”.

Un gălățean cu mașina avariată a declarat că asigurătorul i-a transmis, întâi, „că pagubele produse de drone nu sunt prevăzute în contract”. „Dar la presiunea opiniei publice și a concurenței, au decis să plătească și ei”.

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