Cum au ajuns investitorii să piardă peste 90% din bani

Compania AI Financial a intrat în centrul atenţiei după ce acţiunile sale au scăzut cu 93% în mai puţin de un an de la semnarea unui acord de 1,5 miliarde de dolari cu World Liberty Financial. În august 2025, Alt5 Sigma a anunţat achiziţia tokenurilor WLFI, finanţând tranzacţia prin atragerea a 750 de milioane de dolari de la investitori şi emiterea de noi acţiuni, potrivit unui raport.

Documentele publicate de World Liberty Financial arată că familia Trump a încasat aproximativ 500 de milioane de dolari, având dreptul la 75% din veniturile generate de vânzarea tokenurilor, după deducerea cheltuielilor şi comisioanelor. În momentul anunţului, acţiunile Alt5 Sigma se tranzacţionau la 9 dolari per unitate. Însă, până în prezent, valoarea titlurilor companiei a scăzut la 0,66 dolari, iar aceasta riscă să fie delistată de pe Nasdaq dacă nu îşi va îmbunătăţi preţul acţiunii.

În plus, AI Financial a avertizat investitorii asupra incertitudinilor privind viabilitatea sa operaţională pentru următoarele 12 luni. În primul trimestru din 2026, valoarea tokenurilor WLFI aflate în portofoliul companiei s-a redus cu 348 de milioane de dolari, ducând la o situaţie financiară în care pasivele depăşesc activele.

Afacerea a atras atenția autorităților americane

Aceste evoluţii au atras atenţia autorităţilor de reglementare din SUA, mai multe organizaţii de supraveghere şi foşti oficiali din domeniu cerând investigarea modului în care compania AI Financial şi-a informat investitorii. Criticii pun sub semnul întrebării transparenţa şi guvernanţa corporativă a societăţii. În replică, Casa Albă a respins orice acuzaţii de conflict de interese, precizând că preşedintele Donald Trump nu are implicare directă, deoarece activele sale sunt administrate de un trust controlat de copiii săi.

În prezent, capitalizarea bursieră a AI Financial este de aproximativ 89 de milioane de dolari, iar valoarea tokenurilor WLFI deţinute de companie a scăzut cu 72% faţă de preţul de achiziţie. Investitorii care au pariat pe succesul acestei afaceri cripto asociate cu familia Trump se confruntă, astfel, cu pierderi masive, situate printre cele mai mari din sectorul activelor digitale înregistrate în ultimii ani.

În aprilie 2025, familia președintelui american Donald Trump a preluat controlul asupra companiei de criptomonede World Liberty Financial, care strânsese deja peste 550 de milioane de dolari de la investitori. Potrivit documentelor companiei, majoritatea fondurilor au ajuns la familia Trump în baza unor clauze contractuale care, susțin experți din industria cripto, favorizează persoanele din interiorul afacerii.





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