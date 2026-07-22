

După mai multe operații prin care medicii au încercat să-i salveze piciorul, refacerea este încă departe.

„Încă nu s-a terminat. Mai am de urmat tratamente și iau antibiotice. Din păcate, momentan încă am probleme la mers și nu mă pot deplasa normal. Sper ca în următoarele luni să îmi recuperez mersul, dar asta înseamnă că mai am cel puțin încă jumătate de an de recuperare, dacă reușesc să scap complet de infecție. Am încredere în medici și în Dumnezeu. În rest, nu mai depinde de mine. Tot ce pot face este să rămân pozitivă și să continui să lupt, cu speranța că într-o zi voi lăsa tot acest coșmar în urmă ”, a mărturisit Laurette pentru Click.

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Sărbătorile, singura speranță pentru o vacanță alături de fiica ei

Din cauza spitalizărilor și a tratamentelor, vedeta nu a putut pleca nicăieri în vacanță cu fiica sa, Serena. Este pentru prima dată când cele două nu au putut călători împreună pe timpul verii.

Dacă recuperarea va merge bine, Laurette speră să se poată deplasa mai ușor abia spre sfârșitul anului, când își dorește să recupereze timpul pierdut alături de fiica ei.

„Cu fetița este foarte greu. A fost primul an în care nu am reușit să petrec vacanța alături de ea, iar asta mă doare enorm. Nici nu se pune problema să plec undeva în perioada aceasta, pentru că nu mă pot deplasa. Probabil voi putea merge mai bine abia spre sărbători. Vacanța, cel mai probabil când o să fiu bine și o să pot să călătoresc fără risc să fiu sigură că nu pățesc ceva, cel mai probabil în iarnă. Fetița încă nu a fost plecată nicăieri dacă eu sunt bolnavă”, a adăugat Laurette pentru aceeași sursa.

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