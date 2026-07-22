Situația este agravată de pensionarea multor profesioniști și de lipsa unei noi generații dispuse să le ia locul.

„Problema acum este că nu există sudori”

Sergio, un sudor cu peste 30 de ani de experiență și proprietarul propriului atelier, spune că lipsa forței de muncă este cea mai mare provocare cu care se confruntă.

El explică faptul că cererea este atât de mare, încât ar putea selecta doar proiectele care îi convin, însă nu are cu cine să le execute.

„Problema acum este că nu există sudori. Oamenii nu vor să facă această meserie și sunt copleșit de muncă.”

Din acest motiv, a fost nevoit să investească în automatizare: „Nu am muncitori, de aceea am mașini.”

A învățat singur meseria

Sergio își amintește că începuturile nu au fost deloc ușoare. Deși își dorea să învețe, colegii cu experiență nu îl lăsau să sudeze.

În cele din urmă, a învățat singur, prin practică: „Nu mă lăsau să sudez.”

Astăzi, după mai bine de trei decenii de muncă în domeniu, conduce propriul atelier și lucrează pentru clienți din mai multe țări europene, printre care Marea Britanie, Belgia, Norvegia și Suedia.

Salariile pot depăși 5.000 de euro pe lună

Potrivit datelor din piața muncii, un sudor câștigă, în mod obișnuit, între 1.800 și 2.500 de euro pe lună în Spania. Cei care dețin certificări speciale sau acceptă proiecte în străinătate pot depăși însă 5.000 de euro lunar.

Cererea este confirmată și de compania de recrutare Randstad, care arată că sudorii au fost cei mai căutați specialiști din industria tehnică în 2024, fiind semnate aproape 28.000 de contracte.

Peste 20.000 de posturi sunt vacante

Spania are nevoie de cel puțin 20.000 de profesioniști pentru a satisface cererea existentă.

Deficitul de personal este pus pe seama pensionărilor și a interesului tot mai scăzut al tinerilor pentru meseriile tehnice.

Potrivit datelor citate de presa spaniolă, peste 12% dintre angajații din industrie au peste 60 de ani, iar în următorii ani numărul locurilor de muncă vacante ar putea crește și mai mult.

Cu toate acestea, Sergio crede că există motive de optimism.

„Două sau trei generații s-au pierdut, dar văd viitorul sectorului ca fiind promițător. Există oameni care încearcă să învețe înscriindu-se în programe de formare profesională.”

Specialiștii avertizează că, fără atragerea unei noi generații de sudori, multe companii din industrie și construcții vor continua să întâmpine dificultăți în găsirea personalului calificat.

În schimb, un tânăr din România, cu specializarea sudor, de la un liceu tehnologic din Buzău va reprezenta România la WorldSkills Shanghai 2026, cea mai importantă competiție internațională dedicată educației tehnice și formării profesionale.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE